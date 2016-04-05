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Eşcinsel olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız’ın duruşması bugün

Davanın 21. duruşması 1 dakika sürmüştü...

05 Nisan 2016 00:06

Eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız davasının ertelenen duruşması bugün görülecek. Davanın 21. duruşması 1 dakika sürmüştü.

Duruşma, bugün İstanbul Anadolu Adliyesi’nde saat 09.00’da görülecek.


Ne olmuştu?

Ahmet Yıldız, babası Yahya Yıldız tarafından öldürülmeden önce ailesinden ölüm tehditleri aldığını savcılığa bildiren Ahmet Yıldız için yetkili kurumlar tarafından bir önlem alınmamıştı. Ahmet Yıldız, 2008’de öldürüldüğünde henüz 26 yaşındaydı. Medya, İngiltere’deki Independent gazetesinin olayı “Türkiye’deki ilk eşcinsel töre cinayeti mi?” başlığıyla duyurması üzerine konuyu gündeme getirdi. Ahmet Yıldız’ın hayatı, 2011 yılında Zenne filmiyle beyaz perdeye taşındı.

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