Eşcinsel oğlunu öldürten babaya kırmızı bülten

T24 - Eşcinsel olduğu için oğlunu öldürdüğü ileri sürülen ve 3 yıldır firarda olan Yahya Yıldız için önceki gün kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.



Mahkeme kanalıyla emniyetin yaptığı teknik takipte firari babanın Irak’ın Erbil kentinde yaşadığı tespit edildi. Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü son sınıfta okuyan Ahmet Yıldız 4 yıl önce babası Yahya Yıldız’a telefonda “eşcinsel” olduğunu itiraf etti.



15 Temmuz 2008’de öldürülmeden 9 ay önce, Üsküdar Savcılığı’na başvurarak ailesinin onu tehdit ettiğini bildirmişti. Cinayeti işlediği öne sürülen Yahya Yıldız hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



