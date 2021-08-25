Eşcinsel karakter nedeniyle Türkiye'de çekilememişti; senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı Netflix İspanya dizisi, Türkiye dahil 190 ülkede yayınlanacak

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Netflix Türkiye için senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı ancak içerdiği eşcinsel karakter sebebiyle çekimi iptal edilen ve daha sonra Netflix İspanya için çekilmesi kararlaştırılan “If Only” dizisi, Türkiye dâhil olmak üzere, 190 ülkede yayınlanacak.

Senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı “Şimdiki Aklım Olsaydı” adlı dizinin çekimleri, setin başlamasına bir gün kala iptal edilmişti. Yörenç “Bir gay karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini ve bunun ilerisi için çok korkutucu” olduğunu söylemişti.

TIKLAYIN - Netflix, içerdiği eşcinsel karakter sebebiyle Türkiye'de çekimi iptal edilen diziyi İspanya'da çekecek

Bloomberg'de yer alan habere göre, Netflix İspanya için çekilmesine karar verilen dizinin yaratıcıları, yeni versiyonunda dizinin dramatik gücünde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. İspanya adaptasyonunu hazırlayan senaryo yazarlarından Irma Correa “İspanyol ya da Türk hikâyesi değil, evrensel bir hikâye anlatıyoruz. Açık ve çoğulcu bir toplumda, herkesin kendini temsil edilmiş hissettiği bir yerde gördüğümüzü yansıtmak için çalıştık” dedi.

Dizi Netflix’te “Si lo Hubiera Sabido” (Eğer Bilseydim) ismiyle yayınlanacak. Correa, Yörenç’in orijinal senaryosuna ve yapısına sadık kalınarak İspanyol özellikleriyle dolu olacağını söyledi.

Bloomberg’ün Netflix Türkiye’de de yayınlanacak diziyle ilgili herhangi bir adım atılıp atılmayacağına dair sorusunu yanıtlayan bir RTÜK yetkilisinin “Gündemimizde yok” dediği belirtildi.

Dizi, 30 yaşına yaklaşan Emma isimli bir kadının 10 yıllık evliliğinden sıkılmasına odaklanıyor. Doğaüstü bir olay Emma’yı zamanda geçmişe götürerek hayatını yeniden şekillendirmesine olanak sağlıyor.

Dizinin çekimleri Paris, Madrid ve Seville’de sürüyor. Yayınlanma tarihi henüz bilinmiyor.

Ne olmuştu?

“Şimdiki Aklım Olsaydı” adlı dizinin çekimleri setin başlamasına bir gün kala iptal edilmişti.

Olayın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili perde arkasını anlatan Ece Yörenç “Bir gay karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini ve bunun ilerisi için çok korkutucu” olduğunu söylemişti.

Daha sonra senaryoda değişikliğe gidilerek yeniden izin için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurulmuş ve izin alınmıştı. Ancak daha sonra Netflix yetkilileri ile RTÜK arasında yapılan bir toplantı sonrası Netflix dizinin çekimlerinin iptal edildiğini açıklamıştı.