Eşcinsel akbaba kuluçkaya yattı

Almanya’da Nordhorn Hayvanat Bahçesi’nde Lisa adlı kızıl akbaba bir süre önce yumurtladı.Ancak Lisa’nın sahip çıkmadığı yumurta önce kuluçka makinesine alındı, sonra eşcinsel akbabalara emanet edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Isis ve Nordhorn kuluçkaya yatsa da yumurtanın döllenmiş olup olmadığı henüz bilinmiyor. Almanya’da 2010 yılında bir başka eşcinsel akbaba çiftinin kafesleri ayrılmış ancak eşcinsellerin protesto gösterileri üzerine yeniden aynı kafese konulmuştu.

Daha önce de Çin’de, Harbin Polar Land ’de bulunan bir çift eşcinsel penguen babalık duygusunu tatmak için heteroseksüel bir çiftten yumurtalarını çaldılar ve kuluçkaya yattı.

Eşcinsel penguenler, heteroseksüel çiftin yumurtalarını çaldı