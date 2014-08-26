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Politika

'Eşbaşkanlık' mahkemelik oldu

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı 'Eş başkanlar çalışma yönetmeliği'nin iptali için mahkemeye başvurdu

26 Ağustos 2014 19:56

"Yasada eş başkanlık adı altında bir organ ve kadro yok" diyen Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı "Eş başkanlar çalışma yönetmeliği" kararının iptal edilmesi için 3. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Diyarbakır Valiliği, mahkemeye gönderdiği dilekçede, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin "Eş başkanlar çalışma yönetmeliği" ile ilgili aldığı kararın hukuka aykırı olduğu ve 5393 sayılı yasada "Eş başkanlık" sistemi adı altında bir organ ve kadronun bulunmadığını belirtti. 

Belediye başkanının, belediyenin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğu belediyeyi, devlet dairelerinde temsil etme görevinin bulunduğu bildirilen dilekçede, eş başkanın yapacağı işlemlerin usulsüz olduğu ileri sürülerek, iptali ve yürütmenin durdurulması istendi. 

 

Kaymakamlıklar da iptal için başvurdu 

 

Diyarbakır'daki kaymakamlıkların da bazı ilçe belediyelerinde alınan "eş başkanlık" uygulamasının iptali için başvurduğu öğrenildi. 

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi, suç duyurusuna ilişkin büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları hakkında dava açarken, dava konusu işlemin dayanağını oluşturan tüm belge ve bilgileri içeren işlem dosyası ile "Belediye Eş Başkanları Çalışma Yönetmeliği'nin" kendilerine gönderilmesine talep etti. 

 

Karar eylülde 

 

Mahkemenin, belediyelerdeki eş başkanlık uygulamasıyla ilgili davayı eylül ayında karara bağlayacağı tahmin ediliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı. (AA)

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