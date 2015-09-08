Esat Canan: Sivillerin girmesi daha kolay olur dedik, şehit cenazelerini biz aldık

PKK’nın mayınlı saldırısında şehit olan 16 askerin cenazesini almak üzere Dağlıca’ya giden sivil heyetin başkanı eski BDP Hakkâri Milletvekili Esat Canan, cenazeleri askerlerin mi sivillerin mi aldığı tartışmalarıyla ilgili olarak “Bu ordu hepimizin ordusu, güçlü bir ordudur. Ordunun isteyip giremeyeceği bir yer yok. Sivil inisiyatifin girmesi daha kolay olur dedik. O fotoğrafları kesinlikle yayınlamayın dedik. O cenazeler biz gidene kadar kimse uğramamıştı. O cenazeleri biz aldık. Herkes elinde belgeyle konuşsun” dedi.

Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te sunduğu Tarafsız Bölge’ye katılan Esat Canan, şunları söyledi:

Bugün nasıl bir durum söz konusu oldu? Şehit cenazeleri için Hakkâri Valiliği’nin talebi mi oldu?

Cenazeleri almaya giderken sadece ve sadece insanlık adına gittik. Vali Bey’e bilgi verdik, “biz yardımcı olmak istiyoruz. Eğer çatışma alanında yaralı varsa alıp hastaneye yetiştirme konusunda yardımcı olmak istiyoruz” dedik.

200’e yakın kişiyle çatışmalı bölgeye gittik, bir tek amacımız var. Dedik ki, “biz o cenazelere sahip çıkacağız.” Bu kültürümüzde var, Müslümanlıkta var.

Ben bu parlamentoda 3 dönem milletvekilliği yaptım, hep demokrasiyi savundum, hiçbir zaman şiddeti savunmadık.

Kaldırdığımız cenazeler hepimizin cenazeleridir. Orada bir takım görüntüler vardı, sakın dedim. Sakın o evlatlar bizim evlatlarımızdır, sahip çıkacağız dedik. Ben bir teşekkür beklerdim. Kendim için değil, Yüksekova halkına teşekkür borcunuz olduğunu düşünüyorum. Kini, öfkeyi yaymaya, pompalamaya gerek yok. Bu hassasiyet bizde var zaten.

Valilik ricada bulunmadı ama düşünün ki çatışmalar dün yaşanmış, cenazeler orada, dedikodular başlamış, kaç cenaze var... Biz insanız, biz gidelim dedik. Siz arazi koşullarını bilmezsiniz.

Bu ordu hepimizin ordusu, güçlü bir ordudur. Ordunun isteyip giremeyeceği bir yer yok. Sivil inisiyatifin girmesi daha kolay olur dedik. O fotoğrafları kesinlikle yayınlamayın dedik. O cenazeler biz gidene kadar kimse uğramamıştı. O cenazeleri biz aldık. Herkes elinde belgeyle konuşsun. Cizre’de insanlık sınıfta kaldı, ölüler buzdolaplarında saklanıyor. Hepimiz bir arada yaşayacağız