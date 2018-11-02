Esaretten kurtarılan Japon gazeteci özür diledi

Suriye'de esir tutulmasının ardından Ekim ayında Türkiye ve Katar'ın yardımıyla serbest bırakılması sağlanan Japon gazeteci Jumpei Yasuda ilk kez kameraların karşısına geçti. Yasuda, 40 aylık esaret dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye'ye, gerçekten neler olduğunu kendi gözleriyle görmek ve çatışmaların bölgedeki insanları nasıl etkilediğini gözlemlemek için gittiğini söyledi.

Haziran 2015'te Türkiye'den Suriye'ye geçmesinden kısa süre sonra rehin alındığını belirten 44 yaşındaki gazeteci, kendisine rehberlik yapacak olan Suriyelinin son anda vazgeçtiğini ve tanımadığı iki kişiyi izlemek zorunda kaldığını, ardından da bu kişilerce alıkonarak zorla bir otomobile bindirilip bir eve kapatıldığını ifade etti.

Bu yaptığını "salakça bir hata" diye tanımlayan Yasuda, çektiği acıların ve ülkesindeki insanlara ve Japon hükümetine yaşattığı sıkıntının tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

"Serbest bırakılmama yardımcı olan ve benim için endişelenen herkesten içtenlikle özür diliyorum, minnet duyduğumu dile getirmek istiyorum" ifadesini kullanan Yasuda, "Japon hükümeti benim yüzümden bu işe karışmak zorunda kaldığı için de üzgünüm" diye ekledi.

Kimin kaçırdığı muamma

Japon basını, Yasuda'nın El Kaide bağlantılı El Nusra tarafından kaçırıldığını bildirmişti. Ancak bilgi resmi kaynaklarca doğrulanmadı. Yasuda ise kendisini rehin alan kişilerle El Nusra mensupları arasındaki iletişimi gözlemlediğini ve söz konusu grubun elinde tutulmadığı sonucuna vardığını söyledi.

Dağıldığını duyuran El Nusra'nın şu anki uzantısı olarak bilinen Heyet Tahrir Şam da Yasuda'nın serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, Japon gazetecinin kaçırılmasına ilişkin herhangi bir dahli olmadığını savundu.

Yasuda, kendisini rehin tutan kişiler tarafından 23 Ekim'de Antakya'da Türk yetkililere teslim edildikten sonra 25 Ekim'de Japonya'ya dönmüştü. Japon medyası, Yasuda'nın serbest bırakılması için fidye ödendiğini öne sürmüştü. Ancak Japon hükümeti bu iddiayı yalanlamıştı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise konuya dair iş birliklerinden ötürü Türkiye ve Katar'a teşekkür etmişti.

Yasuda'ya tepki gösterenler de var

Yasuda, bağımsız hareket etmenin sıklıkla bencillik olarak değerlendirildiği Japonya'da birçok kişi tarafından eleştirilmişti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Japon hükümetinin bu olay yüzünden yaşadığı sıkıntı nedeniyle Yasuda'nın özür dilemesi gerektiğini savunmuştu. Yasuda, 2004 yılında da Irak'ta kaçırılıp rehin alındıktan sonra Japon hükümetinin girişimleri sonucu serbest bırakılmıştı.

Yasuda, Suriye’de kaçırılan ilk Japon gazeteci değil. 2015 yılında 47 yaşındaki Japon gazeteci Kenji Goto Suriye’de kaçırılmış ve cihatçılar tarafından öldürülmüştü. Yine Goto’nun infazından bir hafta önce de Japon rehine Haruna Yukawa’nın infaz edildiğine dair görüntüler yayınlanmıştı.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,GA

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