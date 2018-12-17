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Kültür-Sanat

Esaretin Bedeli prömiyerini kapalı gişe yaptı

Oyunda başrolleri; Kerem Alışık, Kaan Taşaner ve İştar Gökseven paylaşıyor

17 Aralık 2018 13:20

Sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olan Esaretin Bedeli'nin tiyatro uyarlaması, Zorlu PSM'de prömiyerini kapalı gişe olarak yaptı. Ayakta alkışlanan oyunun final sahnesinde Kerem Alışık, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olan Esaretin Bedeli, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından ilk kez tiyatroya uyarlandı. Hakan Meriçliler, Hatice Aslan, Devrim Nas, Hatice Şendil & Burak Sağyaşar, Deniz Uğur, Hilal Altınbilek, Yıldız Kültür, Gamze ve Nedim Keçeli, Selen ve Engin Keçeli gibi ünlü isimler, Esaretin Bedeli oyuncularının heyecanını paylaşarak, onları yalnız bırakmadı.

Esaretin Bedeli oyununun yönetmenliğini Şakir Gürzumar yaparken oyunda başrolleri; Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor. 

25 kişilik dev bir kadronun sahneye çıktığı oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu, dekoru Tayfun Çebi ve kostümleri Dilek Kaplan tarafından yapıldı.

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