Esad'ın danışmanından Türkiye ve SDG'ye tepki

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye'yi ‘yasa dışı işgalci’ ve ‘sömürgeci’ diye niteledi. Şaban, Rakka’yı IŞİD’den temizleyen Suriye Demokratik Güçleri’ni de (SDG) sert biçimde eleştirerek, federalizm önerisine karşı çıktı.

Lübnan televizyonu el Mayadin’e konuşan Şaban, Suriye topraklarında bulunan Amerikan ve Türk askerleri hakkında, "Türkiye bugün sömürgeci bir ülke, topraklarımızdaki güçleri yasa dışı. Aynısı Amerikan askerleri için de geçerli. Topraklarımızdaki diğer yasa dışı işgalcilerle olduğu gibi, bu meseleyle de ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Federalizm üzerine bir görüşme yapılamaz"

Gazete Duvar’ın haberine göre Şaban, SDG’ye ‘Şam yönetiminin Rakka’dan vazgeçmeyeceği’ mesajı verirken, ülkenin kuzeyindeki Kürtlerin federalizm talebine karşı çıktı. Esad’ın danışmanı bu konuda, “Her şey Suriyelilere ve onların arasındaki görüşmelere bağlı. Ülkenin bölünmesi, bir bölümünün ayrılması veya sözde federalizm üzerine bir görüşme yapılamaz” dedi.

Buseyna Şaban, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu sonrası yaşanan gelişmelerin ‘SDG’ye ders olması gerektiğini’ savundu.

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Şaban, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in eylül ayında Kürtlere özerklik verilebileceğine yorulan açıklamasının da yanlış anlaşıldığını söyleyerek, “Hiçbir hükümetin ülkenin birliğini herhangi bir grupla müzakere edebileceğini sanmıyorum” dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün Deyr ez Zor’un IŞİD’den temizlenmesine ilişkin açıklamasında, savaşın ‘henüz bitmediğini’ söylemiş, bu açıklama Suriye ordusunun SDG kontrolündeki bölgelere ilerleyebileceğine yorulmuştu.

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