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Dünya

Suriye Devlet Başkanı Esad: Savaşımız henüz bitmedi

"Sadece terörle değil, devletleri bölme ve zayıflatma girişimlerine karşı da savaşıyoruz"

07 Kasım 2017 20:30

Irak sınırındaki Deyr ez Zor kentinin IŞİD’den temizlenmesi hakkında ilk kez konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Suriye ordusu ve müttefiklerinin terör örgütlerine karşı elde ettiği zaferlerin Deyr ez Zor’da son bulmadığını" söyledi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Esad, İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti ile biraraya geldi.

Esad görüşmede, "Suriye hükümeti ve müttefiklerinin yürüttüğü savaşın teröre karşı değil, aynı zamanda devletleri bölme ve zayıflatma girişimlerine de karşı olduğunu" vurguladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Deyr ez Zor, Rakka’nın ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından alınması sonrası IŞİD’in elinde kalan son büyük yerleşim merkeziydi. Deyr ez Zor’un temizlenmesi sonrası, IŞİD Suriye’de artık hiçbir kent merkezinde varlık göstermiyor. 

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SuriyeIrakDeyr ez ZorIŞİDBeşar EsadRakkaSDGAli Ekber Velayeti

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