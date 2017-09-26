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Dünya

Suriye: Kürtlerle masaya oturabiliriz

"IŞİD'i ortadan kaldırdıktan sonra anlaşmaya varabiliriz"

26 Eylül 2017 14:40

Suriye yönetimi, IŞİD'in yenilgiye uğratılmasından sonra Kürtlerle özerkliği konuşabileceklerini açıkladı.

Russia Today’e konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, "Suriyeli Kürtler, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde bir tür öz yönetim istiyor ve bu mesele müzakere edilebilir, tartışılabilir" dedi.

Muallim, 'IŞİD’i ortadan kaldırdıktan sonra onlarla masaya oturup, gelecek için bir formül üzerinde bir anlaşmaya varabiliriz' diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) dün yapılan bağımsızlık referandumuna ilişkin Muallim, "Bu meseleyi kategorik olarak reddediyoruz ve Irak’ın birliğinden yanayız" ifadesini kullandı.

"İdlib Türkiye için bir test"

Rudaw’ın aktardığına göre, Türkiye’nin Astana sürecindeki garantörlüğü ve İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gözlemci gönderecek olmasına değinen Muallim, şunları söyledi:

"Suriye’de hükümetin kabul etmediği her tür dış güç varlığı yasadışıdır. İdlib'de bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasını kabul ettik çünkü bunu Türkiye'nin niyeti açısından bir test olarak gördük" dedi.

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