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Yaşam
Deutsche Welle

Esad'ın amcasının gayrimenkullerine el konuldu

Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad'ın İspanya’daki gayrimenkullerine el konuldu. Esad hakkında kara para aklama iddiasıyla inceleme başlatıldı.

04 Nisan 2017 20:35

Fransa’daki yolsuzluk soruşturmasının ardından Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad İspanya’da da adli birimlerin hedefinde. Bir İspanyol yargıç kara para aklama şüphesi ile Rıfat Esad'a ait 15 gayrimenkule el konulmasına ve 16 kişiye ait banka hesaplarının dondurulmasına hükmetti. İspanyol polisi salı günü Rıfat Esad’a ait ülkenin sosyetik kentlerinden olan Marbella ve Puerto Banus'daki emlaklarına el koydu.

İspanyol yargıcın kararına, Rıfat Esad’a yönelik Fransa’da yürütülen soruşturmanın dayanak oluşturduğu belirtildi. Rıfat Esad’a yönelik geçen yaz Fransa’da zimmetine geçirdiği paralarla mülk sahibi olmak iddiası ile soruşturma başlatılmıştı.

Rıfat Esad'ın mal varlığı

2000 yılında ölen Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’ın erkek kardeşi olan Rıfat Esad, 1984 yılında abisi tarafından sürgüne zorlanmıştı. İspanyol yargısının elindeki verilerde bugün 79 yaşında olan Rıfat Esad’ın o dönem Hafız Esad’dan, devlet kasasından 300 milyon dolar aldığı belirtiliyor. Esad’ın bu para ile Fransa, Lihtenştayn, Lüksemburg ve Karayipler’deki Curaçao adasında emlak sahibi olduğu belirtiliyor.

Beşar Esad’ın amacası Rıfat Esad ve ailesine ait İspanya'daki mal varlığının 691 milyon Euro değerinde olduğu tahmin ediliyor. Rıfat Esad’ın İspanya’da çoğu Marbella bölgesinde olmak üzere aralarında lüks çiftlikler, villa ve dairelerin bulunduğu yüzlerce gayrimenkulün sahibi olduğu tahmin ediliyor. Sadece Marbella’nın biraz dışındaki Benahavis’teki La Maquina adlı rezidansın değerinin 60 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

afp, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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