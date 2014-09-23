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Dünya

Esad: Terörle mücadelede uluslararası çabaları destekliyoruz

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, terörle mücadelenin sadece askeri operasyonlarla başarıya ulaşamayacağını ifade etti

23 Eylül 2014 23:21

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, terörle mücadelede uluslararası çabaları desteklediklerini belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, başkent Şam'da Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad'ı kabul eden Esad, "Tekfirci terör gruplarıyla yıllardır devam eden savaşımızı tüm kararlılığımızla sürdürüyoruz. Terörle mücadelede uluslararası çabaları da destekliyoruz" dedi.

Esad, "Terörle mücadele, yalnızca askeri operasyonlarla başarıya ulaşmaz. Ülkeler ayrıca terör oluşumlarına her türlü desteğin durdurulması yönünde alınan uluslararası kararlara da riayet etmelidir" ifadesini kullandı.

SANA'nın bugün Suriye Dışişleri Bakanlığına dayandırılarak verilen haberinde ise Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in, dün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'den, "Ülkedeki IŞİD mevzilerinin vurulacağı" yönünde mesaj aldığı iddia edilmişti.

 

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