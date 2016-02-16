Esad: Suriye'ye karadan girmek piknik yapmaya benzemez!

Uluslararası Destek Grubu toplantısının ardından ilk kez konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin askeri müdahalede bulunabileceği haberlerini değerlendirdi. Suudiler ve Türkiye'nin tüm haritayı değiştirebilirmiş gibi yansıtılmamalarını isteyen Esad, yine de böyle bir müdahale olabileceği olasılığını yabana atmamaları gerektiğini vurguladı. Esad, Türkiye ve Suudilerin Suriye’ye kara birliği göndermesinin ‘piknik yapmaya’ benzemeyeceğini ve ‘küresel yansımaları’ olacağını vurgulayıp “Dolayısıyla endişelenmeye gerek yok ama muhtemel aptallıkları da göz ardı etmemeliyiz” dedi.

Esad, 11 Şubat’ta Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısı sonrası ilk kez konuştu. “Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Suriye’ye saldırıp saldırmayacağını tartışmak demek, onlara daha büyük bir hacim kazandırmak anlamına gelir” diyen Esad, şöyle devam etti: “Sanki karar alma gücü veya haritayı değiştirme iradeleri varmış gibi. Suudiler ve Türkiye, başkalarına tabi birer ülkeden ibaret” ifadesini kullandı.

‘Siyasi çözüm söylemi, akılları karıştırmaya yönelik’

Öte yandan herkesin hükümete ve politikalarına karşı çıkma hakkı olduğunu ama kimsenin devleti değiştiremeyeceğinin altını çizen Esad, ülkedeki krize ‘siyasi çözüm’ bulma çabalarının insanların aklını karıştırma amaçlı olduğunu söyledi. “İnsanlar, siyasi çözümün askeri çözüm yerine geçtiğini sanacak” uyarısı yaptı. Esad “Bu kötü niyetlerin farkında olarak tüm siyasi inisiyatiflere açık olduk ki daha işin başındayken bu niyetlerin önüne geçebilelim” diye konuştu.

‘Cenevre-2’den sonra teröristlere destek arttı’

Nitekim İsviçre’nin Cenevre kentinde 2012’de düzenlenen görüşmelerden çıkan sözde ‘geçiş hükümeti’nden ‘tüm toplumsal seviyelere ulaşacak bir siyasi çatışma yaratacak yapı’ olarak bahsetti. Cenevre-2 görüşmelerinden (22 Ocak 2014) sonra ise teröristlere desteğin arttığının altını çizen Esad, “Rusya’nın terörle mücadele cephesiyle yaptığı müdahalenin ardından şu anki pozisyonumuza ulaştık” dedi.

‘Diyalog anayasaya zarar verecekse, referanduma gidilsin’

En tehlikeli şeyin Suriye’de yaşananların ‘iç savaşmış’ gibi gösterilmeye çalışılması olduğunu vurgulayan ve belli bir uzlaşıya varılması için Suriye içinde diyalog kurulması gerektiğini yineleyen Esad, “Ancak bu diyalog anayasaya zarar verecekse veya hükümetin kapasitesini aşıyorsa, o zaman referanduma gidilmeli. Böylece her Suriyeli bu meseleye katkıda bulunabilir” diye konuştu.

‘Haklarımız kendiliğinden geri gelmeyecek’

Bunların yanı sıra ülkeden çeşitli nedenlerden ötürü ayrılanların bir gün geri dönmesini umduğunu belirten Esad, “Her şekilde kazanmak zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Haklarımız bize kendiliğinden gelmez, onları yeniden elde etmemiz gerekiyor. Bu hakların birincil savunucusu Suriye ordusudur ve bunun bedelini kanlarıyla ödüyorlar” ifadelerini kullandı.

Esad, devlet televizyonundan da canlı yayınlanan konuşmasının dün basına yansıyan bölümlerinde de Suudiler ve Türkiye’nin Suriye’ye zaten 2 yıldır Suriye’ye girmeye çalıştığını söylemişti. Riyad destekli muhalefeti ‘teröristler ve hainler' olarak nitelendiren Esad, "Hiçbir ülke teröristlerle diyalogu sürdürmez ve biz de aynı şeyi yapacağız. Riyad'da oluşturulan delegasyon bir grup hain ve teröristten oluşuyor" demişti.