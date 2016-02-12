Esad: Askeri harekat olursa karşı koyarız

Fransız AFP ajansına konuşan Beşar Esad, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye'ye askeri

harekat düzenleme riski olduğunu ve böyle bir şey gerçekleşirse kesinlikle karşı koyacaklarını

kaydetti.

Esad, "Asıl mücadele Halep ile Türkiye arasındaki ulaşım imkanlarının kesilmesidir çünkü

Türkiye teröristlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları ana ikmal hattı" dedi.

Tüm Suriye'yi yeniden ele geçirme konusunda kararlı olduklarını ancak muhaliflere yönelik

askeri müdahalelerin uzun süre alabileceğini ifade eden Esad, "Ülkemizin gözden

çıkardığımız bir bölümü var demek mantıklı olmaz" diye konuştu.

Esad, AFP muhabirinin, "Ordunuza kaybedilen toprakları yeniden kazanma konusunda

güveniyor musunuz?" şeklindeki sorusunu, "Bu kesin kararlı olduğumuz bir hedeftir" diye

yanıtladı.

Ülkesindeki iç savaşın sona erdirilmesi için düzenlenecek müzakerelere katılmaya hazır

olduğunu da sözlerine ekleyen Suriye lideri, ancak müzakereler nedeniyle terörle

mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

ABD ve Rusya, vardıkları anlaşma uyarınca Suriye hükümeti ve muhalif güçler arasında bir

ateşkes anlaşması imzalanması için bir hafta içinde devreye girecek. Ancak görüşmeler

sırasında IŞİD ve El Nusra Cephesine yönelik operasyonlara ara verilmeyecek.