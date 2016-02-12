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Dünya
Deutsche Welle

Esad: Askeri harekat olursa karşı koyarız

Beşar Esad, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye'ye askeri harekat düzenleme riski olduğunu söyledi. Esad, "kesinlkle karşı koyarız" dedi.

12 Şubat 2016 20:40

Fransız AFP ajansına konuşan Beşar Esad, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye'ye askeri
harekat düzenleme riski olduğunu ve böyle bir şey gerçekleşirse kesinlikle karşı koyacaklarını
kaydetti.

Esad,  "Asıl mücadele Halep ile Türkiye arasındaki ulaşım imkanlarının kesilmesidir çünkü
Türkiye teröristlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları ana ikmal hattı" dedi.

Tüm Suriye'yi yeniden ele geçirme konusunda kararlı olduklarını ancak muhaliflere yönelik
askeri müdahalelerin uzun süre alabileceğini ifade eden Esad, "Ülkemizin gözden
çıkardığımız bir bölümü var demek mantıklı olmaz" diye konuştu.

Esad, AFP muhabirinin, "Ordunuza kaybedilen toprakları yeniden kazanma konusunda
güveniyor musunuz?" şeklindeki sorusunu, "Bu kesin kararlı olduğumuz bir hedeftir" diye
yanıtladı. 

Ülkesindeki iç savaşın sona erdirilmesi için düzenlenecek müzakerelere katılmaya hazır
olduğunu da sözlerine ekleyen Suriye lideri, ancak müzakereler nedeniyle terörle
mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

ABD ve Rusya, vardıkları anlaşma uyarınca Suriye hükümeti ve muhalif güçler arasında bir
ateşkes anlaşması imzalanması için bir hafta içinde devreye girecek. Ancak görüşmeler
sırasında IŞİD ve El Nusra Cephesine yönelik operasyonlara ara verilmeyecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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