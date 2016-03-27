Esad: Suriye, federasyon fikri için fazla küçük

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinin federasyon fikri için ‘fazla küçük’ olduğunu söyledi. “Esad, Suriye’nin küçük bir ülke olduğunu, federasyon fikrinin uygulanması içinse fazlasıyla küçük olduğunu söyledi” diyen Dhuicq’in anlattığına göre, Esad federasyon fikrinin, Suriye’deki halkların birbirinin içine geçmiş olması nedeniyle de uygun olmadığını belirtti.

Sputnik’in haberine göre, Suriye’nin başkenti Şam’da bugün Esad’la görüşen Fransız parlamenterlerden Nicolas Dhuicq, görüşmenin detaylarını anlattı.



“Kürtlerin federasyon ilanı kötü bir fikir”



Esad’a göre, Suriyeli Kürtlerin federasyon girişimi ise ‘kötü bir fikirdi.’ Nitekim Dhuicq, şunları söyledi: “Esad’a göre, federasyon ilan edilmesi bu bölgedeki Arap nüfusu nedeniyle iyi bir fikir değil. Zira Esad, Suriye’de Kürtlerin yaşadığı bölgelerde, Kürtlerin nüfusun yalnızca yüzde 30’unu oluşturduğunu, bu nedenle de kendi topraklarında azınlık olacaklarını söylüyor.”

“Bazı bölgelere daha fazla

özgürlük verilebilir”

Suriye liderinin merkezi devlet fikrinin gerekliliğine inandığını ve yeni bir yönetim modeli düşünmediğini belirten Fransız parlamenter, “Ona göre, Suriye’deki bazı bölgelere daha fazla özgürlük ve güç verilebilir ama merkezi yönetim ve otorite kalıcı rolüne devam etmeli” dedi.



“Sadece Müslümanların başkan

olması kabul edilemez”



Dhuicq, Esad’ın Cenevre’deki görüşmelerin ABD’deki başkanlık seçimlerinden önce sonuçlanmasını umduğunu aktardı. Suriye’deki Müslümanların ülkenin yönetimi konusunda ayrıcalıklı haklara sahip olmaları fikrinin Başkan Esad tarafından kabul görmediğini ifade eden Fransız parlamenter, şöyle devam etti:

“Yeni bir anayasadan bahsetti ve işin doğrusu, bu anayasada sadece Müslümanların başkan olabileceği yönünde bir yasa olması fikrine katılmıyor. Bunun ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi ve Suriyelilerin tamamının eşit haklara sahip olması gerektiğini ekledi.”