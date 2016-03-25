Galip Ensarioğlu: YPG'linin taziyesine gittim ama o zaman PYD terör örgütü değildi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hayatını kaybeden YPG'lilerin ailelerine taziyeye gitmekle suçladığı AKP milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Yasin Aktay iddialara yanıt verdi. Ensarioğlu, taziyeye gittiğini kabul ederken, “O zaman Türkiye, PYD’yi terör örgütü olarak ilan etmemişti” dedi. Aktay ise “Hiçbir PKK’lının ne cenazesine ne taziyesine katılmış ne de yakınlarına taziyede bulunmuş değilim” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sorduğu, “Senin hangi milletvekillerin terör örgütünün ailelerine taziyeye gittiler. Hangi AKP’li belediye ölen PKK’lı için taziye çadırı kurdu” sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay ile Konya’nın AKP’li Selçuklu Belediyesi’ni kastettiği öğrenildi. Galip Ensarioğlu’nun, terör örgütü IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybeden Şerzat Diyarbaz kod adlı Abdulkadir Durgın için kurulan taziye çadırını ziyaret ederek, sosyal medya hesabından da taziye fotoğrafını paylaştığı kaydedildi.

Ensarioğlu’nun sosyal medya hesabından 21 Haziran 2015’te, “Dicle Deran köyünde Şengal’de çatışmada yaşamını yitiren Abdulkadır Durgın’ın taziyesindeyiz. Allah rahmet eylesin” mesajını paylaştığı belirtildi. Ensarioğlu, Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrası açıklamada bulundu. Hürriyet'e konuşan Ensarioğlu, “Doğru, katıldım. Hatta bir kez de değil birkaç kez katıldım. Sosyal medyadan da paylaştım. Hâlâ paylaşımım duruyor. Şengal ve Kobani’de IŞİD ile savaşırken ölen, tanıdıklarımın çocuklarının cenazeleriydi. O zaman Türkiye, PYD’yi terör örgütü olarak ilan etmemişti. Hepsi sınır dışında yaşanan çatışmalarda ölmüştü. Türkiye’de eylem yaparken ölen PKK’lıların cenazelerine hiçbir zaman katılmadım. Ama PKK’lı cenazesine katılan CHP’li milletvekili olduğunu biliyorum” diye konuştu.

"Muhtarın talebini sorgulamıyoruz"

Kılıçdaroğlu’nun söz ettiği Selçuklu Belediyesi’nin ise Kobanê’de çatışmalarda ölen YPG’li Orhan Atıcı’nın ailesinin evine taziye çadırı gönderdiği belirtildi. Selçuklu Belediyesi yetkilileri de, “Mahalle muhtarının talebi üzerine taziye çadırını gönderdik. Cenaze olduğu için ve muhtardan talep gittiği için ne olduğunu sorgulamıyoruz. Ama bir vatandaştan ihbar geldi. Bunun üzerine gidip çadırı geri söktük” dedi.

Tuğba hezer öztürk tepki çekmişti

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün Ankara’da 17 Şubat’ta askeri servis araçlarına yönelik bombalı saldırıyı düzenleyen terörist için Van’da kurulan taziye çadırını ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bakanlardan çok sayıda tepki gelmişti. Tuğba Hezer Öztürk hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanmıştı.

Taziyeye, cenazeye gitmedim

AKP Siirt Milletvekili Yasin Aktay’ın 2011’de teröristlere başsağlığı dileği öne sürüldü. Yenişafak gazetesi yazarı Cemile Bayraktar’ın Aktay’ı sosyal medyada, “PKK’lıların ailesine başsağlığı dilediğiniz için tebrik ederim. Duyarlılıkları bir şekilde vurgulayalım” diye yazdığı kaydedildi. Ancak Aktay iddiaları reddetti:

“Hiçbir PKK’lının ne cenazesine ne taziyesine katılmış ne de yakınlarına taziyede bulunmuş değilim. Nereden uyduruyorlar bilmiyorum. 2011’de bana atılmış, benim hiç haberimin olmadığı bir tweet’ten başka bir şeye dayanmıyor. Ben o tweet’i atan Cemile Bayraktar’a da sordum, o da hatırlamadığını söyledi.”