T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Kuzey Kore'ye ait birlikler Suriye'de Esad rejimi saflarında savaşıyor"

İddia, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Heyeti Başkanı Esad el-Zoubi'den geldi

27 Mart 2016 15:47

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Heyeti Başkanı Esad el-Zoubi, Kuzey Kore'ye ait iki birliğin Suriye'de Esad rejimi adına savaştığını ileri sürdü. Durumun dürbün ve iletişim araçları sayesinde ortaya çıktığını ifade eden el-Zoubi askerlerin konuşmalarından Kuzey Koreli olduklarının anlaşıldığını söyledi. Zoubi ayrıca, Kuzey Koreli askerlerden oluşan "Chalma 1" ve "Chalma 7" adlı birliklerin üst düzey eğitim aldığını ve asker sayılarının 300'ü aştığını, uzman sayısının ise 2-3 binden fazla olduğunu ileri sürdü.

Cnntürk’te yer alan habere göre Zoubi, yaptığı açıklamada, "Suriye'de Kuzey Kore'ye ait iki tabur Esad rejimi adına savaşıyor. Bu durum, dürbünler ve iletişim araçları sayesinde ortaya çıktı. Konuşmalarından Koreli oldukları anlaşıldı ve askeri nakliye araçlarında görüldüler" iddiasında bulundu.

Kuzey Kore'nin askeri varlığını rejim tarafındaki güvenilir kişilere sorup doğruladıklarını anlatan Zoubi, bu işbirliğinin eskiye dayandığını belirterek, şu bilgileri verdi: 

"Rejim ile Kuzey Kore arasında özellikle askeri alandaki iş birliği yeni değil, bu ilişkiler devrim sırasında geliştirildi. Rejim başta piyadeler olmak üzere Kuzey Kore'den eğitimli kişileri getirtti. Rejim içerisinde füze ve iletişim alanlarında çalışan binlerce Koreli askeri uzman bulunuyor. Hatta şu anda başkent Şam'daki Kasyun Dağı'nda bir tabur var. Bölgedeki bütün siviller de bu taburun 10 yıldan uzun süredir orada olduğunu bilir." 

ETİKETLER

kuzey koresuriyemuhaliflerMüzakere Yüksek Komitesi HeyetiEsad el Zoubi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24