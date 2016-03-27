"Kuzey Kore'ye ait birlikler Suriye'de Esad rejimi saflarında savaşıyor"

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Heyeti Başkanı Esad el-Zoubi, Kuzey Kore'ye ait iki birliğin Suriye'de Esad rejimi adına savaştığını ileri sürdü. Durumun dürbün ve iletişim araçları sayesinde ortaya çıktığını ifade eden el-Zoubi askerlerin konuşmalarından Kuzey Koreli olduklarının anlaşıldığını söyledi. Zoubi ayrıca, Kuzey Koreli askerlerden oluşan "Chalma 1" ve "Chalma 7" adlı birliklerin üst düzey eğitim aldığını ve asker sayılarının 300'ü aştığını, uzman sayısının ise 2-3 binden fazla olduğunu ileri sürdü.

Cnntürk’te yer alan habere göre Zoubi, yaptığı açıklamada, "Suriye'de Kuzey Kore'ye ait iki tabur Esad rejimi adına savaşıyor. Bu durum, dürbünler ve iletişim araçları sayesinde ortaya çıktı. Konuşmalarından Koreli oldukları anlaşıldı ve askeri nakliye araçlarında görüldüler" iddiasında bulundu.

Kuzey Kore'nin askeri varlığını rejim tarafındaki güvenilir kişilere sorup doğruladıklarını anlatan Zoubi, bu işbirliğinin eskiye dayandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Rejim ile Kuzey Kore arasında özellikle askeri alandaki iş birliği yeni değil, bu ilişkiler devrim sırasında geliştirildi. Rejim başta piyadeler olmak üzere Kuzey Kore'den eğitimli kişileri getirtti. Rejim içerisinde füze ve iletişim alanlarında çalışan binlerce Koreli askeri uzman bulunuyor. Hatta şu anda başkent Şam'daki Kasyun Dağı'nda bir tabur var. Bölgedeki bütün siviller de bu taburun 10 yıldan uzun süredir orada olduğunu bilir."