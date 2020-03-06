Esad, Moskova zirvesinin sonucundan memnun; Putin'e 'minnettar'

Sputnik'in haberine göre; Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Esad'ın telefon görüşmesi yaptığı bilgisi verildi. Putin, Esad'a dün Moskova'da Erdoğan'la vardıkları anlaşmalar hakkında bilgi verirken, bunların uygulanmasının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın tesis edilmesini sağlayacağının altını çizdi.

Esad'ın da Erdoğan ve Putin'in görüşmelerinden çıkan sonuçları 'çok olumlu bulduğu' ifade edildi.

Öte yandan, Esad'ın 'terör örgütleriyle mücadele alanındaki desteği ve Suriye'nin egemenliğiyle toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle Putin'e minnettarlığını' ifade ettiği kaydedildi.

Moskova'da dün yapılan İdlib görüşmesinde Putin- Erdoğan ve heyetler arası görüşme 5 saat 40 dakika sürmüş, görüşmeler sonucunda varılan anlaşma uyarınca gece 00.01 itibarıyla İdlib'de askeri faaliyetler durdurulmuştu.