"Esad ile YPG anlaştı" iddialarına İbrahim Kalın'dan yanıt: Bir takım kirli pazarlıklar var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esad rejiminin YPG ile anlaştığı iddialarıyla ilgili olarak soyal medya hesabı Twitter üzernden açıklamada bulundu. Kalın, "Bu haberlerin propaganda amaçlı olduğu açık. Bir takım gizli ve kirli pazarlıklar var" dedi.

YPG ile Esad rwejiminin Esad konusunda anlaştığı iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu haberlerin propaganda amaçlı olduğu açık. Bir takım gizli ve kirli pazarlıklar var. Kim ne yaparsa yapsın harekat hedefine ulaşacak" ifadesini kullandı.

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