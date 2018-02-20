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"Esad ile YPG anlaştı" iddialarına İbrahim Kalın'dan yanıt: Bir takım kirli pazarlıklar var

Reuters'e konuşan Suriyeli bir yetkili, "YPG ile anlaşan Suriye Ordusu Afrin'e girebilir" demişti

20 Şubat 2018 12:34

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esad rejiminin YPG ile anlaştığı iddialarıyla ilgili olarak soyal medya hesabı Twitter üzernden açıklamada bulundu. Kalın, "Bu haberlerin propaganda amaçlı olduğu açık. Bir takım gizli ve kirli pazarlıklar var" dedi.

YPG ile Esad rwejiminin Esad konusunda anlaştığı iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu haberlerin propaganda amaçlı olduğu açık. Bir takım gizli ve kirli pazarlıklar var. Kim ne yaparsa yapsın harekat hedefine ulaşacak" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Reuters'a konuşan bir Suriyeli yetkili: YPG ile anlaşan Suriye Ordusu Afrin'e girebilir

 

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