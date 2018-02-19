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Dünya

Reuters: YPG ile anlaşan Suriye Ordusu Afrin'e girebilir

Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi de, hükümet güçlerinin yarın Afrin'e gireceği iddia etti

19 Şubat 2018 02:41

Reuters’e konuşan Suriyeli bir Kürt yetkili, PYD/YPG ile Şam rejimi arasında Suriye Ordusu'nun Afrin’e girmesi konusunda anlaşma sağlandığını öne sürdü. Ajansın “Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin denetimindeki bölgelere danışmanlık” verdiğini söylediği Badran Jia Kurd, Suriye ordu birliklerinin sınırda mevzileneceğini ve bir ila iki gün içinde Afrin’e girebileceğini iddia etti.

İddiaya göre; Esad güçleri, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nın hedefindeki Afrin'e girecek. YPG kaynakları, Şam rejiminin sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde Afrin'e girebileceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi de haberinde, hükümet güçlerinin yarın Afrin'e gireceği iddiasına yer verdi.

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