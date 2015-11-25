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Esad güçleri, Türkmen Dağı'na yeniden saldırdı

Türk F-16'larının Rus jetini düşürmesinin ardından Suriye rejimine bağlı güçler Lazkiye yönünde geri çekilmişti

25 Kasım 2015 14:51

Suriye hükümetine bağlı güçler, geçen hafta mevzi kaybettikleri Bayırbucak Türkmenlerinin yaşadığı bölge olan Türkmen Dağı'na doğru yeniden saldırıya geçti. Rus uçağının düşürülmesiyle yaşanan hareketliliğe karşın sessiz bir güne uyanan sınıra çok yakın olan bölge, Türkmen Dağı'nı döven top atışlarıyla tekrar çatışma ortamına döndü.

Son 12 günlük çatışmalarda Türkmen Dağı ve çevresini ele geçiren Esad güçleri, önceki gece ve dün yaşanan çatışmalarda püskürtüldü. Bu püskürtmeyi önlemek üzere bölgeye yaklaşan bir Rus jeti de Türkiye hava sahasını ihlal edince Türk jetleri tarafından dün düşürüldü. Gerilimi artıran bu gelişmenin ardından bölgede gece sakin geçti.

Bu sabah saat 10.45 sıralarında ise Keseb yamaçlarına çekilmiş olan Beşşar Esad güçleri tekrar Türkmen Dağı'nın Kızıldağ tepesini top atışlarıyla vurmaya başladı. Dağlık ve ormanlık alana düşen bombalardan yükselen dumanlar sınırdan görülürken, patlama sesleri de Hatay'ın Yayladağı ilçesinden duyuldu.

 

Sınırda teyakkuz

 

Öte yandan Suriye sınırına sıfır noktada Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesi personeli de güvenlik birimleri gibi olası yaralı sevkine karşı teyakkuzda bulunuyor.

Hatay Valiliği'nin koordinasyonunda Suriye'deki çatışma bölgesinden Türkiye sınırına kaçıp buradaki çadırlarda yaşam mücadelesi veren Türkmen kadın ve çocuklara gıda ve çadır, battaniye yardımı da sürüyor.

 

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