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Dünya

Esad, asker kaçakları için genel af ilan etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan ederken, Suriye Başbakan Yardımcısı Cemil'i görevden aldı

29 Ekim 2013 20:56

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, 29 Ekim'den önce askeri hizmet kanunu çerçevesinde işlenen suçları kapsayan af ilan etti.
Esad'ın söz konusu suçların affedilmesini kapsayan kanun hükmünde, 70 nolu af kararnamesi çıkardığı duyuruldu.
5 maddelik kararnamede, Bayrak Hizmeti kanunu kapsamındaki bütün suçlara af getirildiği kaydedildi. 
Kararname, firar eden askerlerle ilgili düzenlemeler de içeriyor. Buna göre, yurt dışındaki firarilerin 90, yurt içindekilerin ise 30 gün içinde birliklerine teslim olmaları durumunda af kararnamesinden yararlanabilecekleri belirtiliyor. 
Kararname, resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
 

Yardımcısının görevine son verdi

 
Suriye'de ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil'in, "mazeretsiz görevi başında bulunmadığı" gerekçesiyle görevinden alındığı bildirildi. 
Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, "mazeretsiz görevi başında bulunmadığı ve bu nedenle görevini yerine getiremediği, hükümetle koordinasyon içinde olmaksızın yurtdışında faaliyet ve görüşmelerde bulunduğu" gerekçesiyle Cemil'i görevinden aldığı belirtildi.

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