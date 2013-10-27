'Muhtaç durumdaki Suriyeliler küçük kızlarını 60'lık erkeklerle evlendiriyor'

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Gaziantep Milletvekili Dr. Mehmet Şeker, çok sayıda rapor hazırladıkları ve gelişmeleri yakından izledikleri Suriye’li mültecilerin durumunu T24'e değerlendirdi. Fuhuşun arttığını ve bunun giderek sınır illerin sosyal ve kültürel dokusunu tahrip ettiğine dikkat çeken Şeker, yoksulluğun acı tablosunu da çizerek, "Suriyeliler çocuk sahibi olamayan ailelere, çocuklarını satıyorl. Muhtaç durumdaki Suriyeliler küçük yaştaki kızlarını 60 yaşındaki erkeklerle evlendiriyor" dedi.

'Türkiye'nin iç işlerine karışması doğru olmadı'

Şeker, "Türkiye’nin, Suriye’nin iç işlerine karışması başından beri doğru olmamıştır. Türkiye, Suriye konusunda kendine özgü, bağımsız bir politika belirlemekten çok, emperyalist güçlerin maşası gibi hareket etmiştir" dedi.

"Camiler, parklar, hastaneler, spor salonları barınma yeri '

2012 yılı başında, Türkiye’de 7 bin 500 civarında olan Suriyeli sayısının şu anda 1 milyona ulaştığını anlatan Şeker, kurulan kampların yetersiz kaldığını, cami, hastane, park, spor salonlarına barınma yeri yapıldığını söyledi. Şeker'in, Suriyelilerle ilgili değerlendirmeleri başlıklarla şöyle:

'Kira fiyatlarının artmasına neden oldular'

Hatay’daki 5 ayrı çadırkent bu sayının üstünde Suriyeli barındırma kapasitesine sahip iken, Kilis Öncüpınar sınır kapısına 10 bin kişilik konteyner kent yapılmaya başlanmıştır.

* Davutoğlu ülkemize gelen Suriyelilerin 100 bini aşması halinde Türkiye’nin bu kadar insanı barındırmasının mümkün olmayacağını ve bu durumda BM nezdinde güvenli bölge oluşturulması gerektiğini söylüyordu. Bugün bu sayı 1 milyona ulaşmıştır.

* Kurulan kamplar yetersiz kalmaktadır. Camiler, hastaneler, parklar, bahçeler, spor salonları mültecilerin barınma yeri haline gelmiştir.

* Kendi imkânlarıyla ev kiralayanlar Suriyeliler, özellikle sınır illerinde kira fiyatlarının 2-3 misli artmasına neden olarak vatandaşın mağduriyetine yol açmaktadır.

'ÖSO, yardım malzemelerini piyasaya ucuza satıyor'

* Sınır denetimsizliği kaçakçılığı arttırmıştır. Uluslararası kuruluşların ve STK’ların Suriye’ye gönderdiği yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmamakta, ÖSO tarafından tekrar Türkiye’ye girdirilerek, piyasanın yarı fiyatına ya da 1/3 fiyatına satılmaktadır.

'Silah, uyuşturucu, organ ve insan ticareti yapanların sayısı arttı'

* Muhtaç durumdaki Suriyeliler küçük yaştaki kızlarını 60 yaşındaki erkeklerle evlendirmek suretiyle hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar.

* Suriyeliler çocuk sahibi olamayan ailelere, çocuklarını satıyorlar.

* Fuhuşun artması sınır illerinin sosyal ve kültürel dokusunu tahrip etmektedir.

* Suriye’den gelenlerin eğitimlerine yönelik yeterli çalışma yapılmamaktadır.

'Şark çıbanı, tüberküloz, kızamıkta ürkütücü artış var'

* Bölgedeki sağlık sorunları her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de önemli zaman, emek ve para harcayarak azaltılan bulaşıcı hastalıklar yeniden hortlamıştır. Kızamık, tüberküloz, şark çıbanı vakalarındaki artış ürkütücü boyutlardadır.

* Sınır illerindeki Suriyeli sayısının bölge halkının sayısına ulaşması vatandaşı tedirgin etmektedir. Vatandaş “bu işin sonu nereye varacak” diye sormaktadır. Kilis’teki Suriyeli sayısı Kilis ilinin nüfusuna eşitlenmiştir.

" Suriyeliler için kamp alanları yanlış yerde"

* Suriyeliler için kurulan kamplar için seçilen alanlar yanlıştır. Bu kamplar güvenlik zafiyeti yaratacak şekilde ya sınırın sıfır noktasına kurulmakta, ya da vatandaşı mağdur edecek şekilde verimli tarım arazisine veyahut da içme suyu kaynağının yanı başına kurulmaktadır.

'ÖSO'ya katılan çocukların aileleri çaresiz'

* Genç kardeşlerimiz parayla motive edilmek ya da din sömürüsü yapılmak suretiyle Suriye’de Esad’a karşı savaşmak üzere ÖSO’ya katılmak konusunda kandırılmaktadır. İstisnasız her hafta oğlu Suriye’de kaybolan, çatışmalarda öldüğüne dair bilgi alan gözyaşı aileler tarafından aranmaktayım. Bu aileler çocuklarının ölüsüne veya dirisine ulaşmak için muazzam çaba harcıyorlar, çünkü devlet bu konuda herhangi bir çaba sarfetmiyor.