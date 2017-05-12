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Esad: Erdoğan, IŞİD ve El Nusra ile aynı doktrine sahip

"Suriye'ye dönmek isteyenin önünde engel yok"

12 Mayıs 2017 15:30

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak  “IŞİD ve El Nusra Aynı Vahabi ideolojiye ve aynı terörist doktrine sahip. Müslüman Kardeşler’le ilişkili olan IŞİD, El Nusra ve Erdoğan ile Katar’daki El Suud ve El Tani aynı doktrini taşıyor" dedi. 

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre; Belarus ONT kanalına konuşan Esad, ülkedeki iç savaşın sonlandırılması için yürütülen Astana görüşmelerine ilişkin olarak “Astana’da durum farklı. İran ve Türkiye sonradan katıldı. Türkiye teröritlerin garantörü, Rusya ve İran da meşru Suriye devletinin garantörleri” ifadesini kullandı.

Suriye ordusunun ülkede ‘terör’e karşı savaştığını dile getiren Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 

“IŞİD ve El Nusra Aynı Vahabi ideolojiye ve aynı terörist doktrine sahip. Müslüman Kardeşler’le ilişkili olan IŞİD, El Nusra ve Erdoğan ile Katar’daki El Suud ve El Tani aynı doktrini taşıyor. Tüm bu grupların ortak noktası, radikal Vahabi ideolojiye sahip olmaları. Hepsinin ipleri ABD’nin elinde.”

 

Dönmek isteyenin önünde engel yok

Altı yıl boyunca çok sayıda Suriyelinin ülkeyi terk ettiğini hatırlatan Esad, mültecilerin yurtlarına dönmeleri gerektiğini savundu.

"Suriye açısından bu bağlamda hiçbir engelin olmadığını" ifade eden Esad, "Devlet, yurt içinde tehcir edilen tüm vatandaşların teöel ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılamak için büyük bir çaba gösteriyor" diye konuştu. 

 

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