ABD’de savaş karşıtları Suriye'yi vuran Trump'ı protesto etti
09 Nisan 2017 16:58
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Suriye’nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısı nedeniyle Humus yakınlarındaki Şayrat Hava Üssü’nü vuran Trump yönetimi, savaş karşıtları tarafından ülkenin birçok kentinde ve Beyaz Saray önünde protesto edildi.
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Washington’daki Beyaz Saray önünde toplananların yaptıkları konuşmalarda “Önce bombalayıp sonra sorular sormak yerine, objektif bir inceleme yapılması gerekmiyor mu” sorusu yöneltildi.
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Trump yönetimine Suriye’ye yönelik politikalarını değiştirme çağrısı yapıldı. New York’taki Trump Tower binası önündeki gösteri, savaş karşırqtı STK’lerin çatı örgütü ANSWER düzenledi.
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ABD’nin dış polikatasını tartışmaya açan göstericiler, Suriye’deki durumun hızla kötüleşerek Irak’a benzeyebileceği uyarısı yaptı.
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Trump’un Suriyeli sığınmacılara getirdiği ABD’ye giriş yasağına dikkat çeken eylemciler, “Trump Suriye halkını, ABD’nın sığınmacılara dönüştürdüğü insanları bombalıyor. Daha sonra da onları yasaklıyor” çıkışını yaptı.