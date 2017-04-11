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ABD: Suriye'de Esad yönetimi sona yaklaştı

Tillerson daha önce "Suriye’deki siyasi çözüme Esad’ın da katılması gerekli" demişti

11 Nisan 2017 16:38

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İtalya'da yapılan G7 zirvesi sonrası yaptığı açıklamada "Suriye'de yeni kimyasal saldırıya izin vermeyeceğiz. Esad yönetiminin sona yaklaştığı konusunda hemfikiriz" dedi. 

Tillerson, iki gün önce (9 Nisan 2017) ABD merkezli CBS TV kanalına yaptığı açıklamada, "İç savaşın devamını önleyebileceğimizi ve çatışmanın taraflarını masaya oturtup siyasi görüşme sürecini başlatabileceğimizi umuyorum. Bu konuya Esad yönetiminin de katılması gerektiği ortada" demişti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da, G7 ülkelerinin Esad'ın Suriye'nin geleceğinde rolü olamayacağı konusunda anlaştığını ifade etti. "Rusya'nın Suriye konusunda ikiyüzlü davrandığını ve sorumluluklarını kabul etmesi gerektiğini" savunan Ayrault, uluslararası toplumun Suriye'de ateşkesi hayati önemde gördüğünü kaydetti. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıdan sonra Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, G7 toplantısından sonra biliyorsunuz Moskova'yı ziyaret edecek. Burada Moskova ile konuşulması gereken konuları konuştuk" diyen  Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık bu rejimle Suriye'nin devam edemeyeceği aşikardır. Ve bu konuda geçiş hükümetini bir an önce hayata geçirmek gerekir. Suriye'nin geleceğini garanti altına almak için siyasi süreci işletip, ateşkesi tam anlamıyla tüm ülkede sağlamak lazım. Bu arada, terör örgütleriyle de DAEŞ ve El Nusra ile de mücadeleye devam."

"Rusya, Esad'sız bir Suriye için ikna edilmeli"

"Sadece kimyasal silahlarla değil tank ve diğer konvansiyonel silahlarla da rejimin, muhalefeti vurmaya, masum insanları öldürmeye devam etmemesi gerekiyor. Bunun engellenmesi gerekiyor. Çünkü ateşkesten bu yana rejim, sık sık ateşkesi ihlal ediyor. Bombalama yapıyor, tankları, varil bombalarını kullanıyor. Bunların da engellenmesi gerekir."

"Burada özellikle İdlib'e saldırabileceklerini, buna da hazır olmamız gerektiğini vurguladık. Artık, Esad'sız bir Suriye için Rusya'nın da ikna edilmesi gerektiğini de keza vurguladık. Fikirdaş ülkeler, aşağı yukarı bu meyanda görüşlerini belirttiler. Ama biz en iyi çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizdik. Siyasi çözüm için de anlamlı sonuç getirici müzakerelerin başlaması gerekiyor"

"Terör örgütleriyle mücadelenin devam etmesi gerekiyor"

"Şu anda, rejimin oyalama stratejilerini de artık sonlandırmamız gerekiyor. Gerçek anlamda geçiş hükümeti ve anayasa, seçimler, bu aşamaya doğru Suriye'nin gitmesi lazım. Başta da söylediğim gibi bunlar yapılırken, DAEŞ gibi terör örgütleriyle de devam edilmesi gerekiyor." 

Mevlüt Çavuşoğlu, rejimin yine kimyasal silah saldırısı düzenleme olasılığına işaret ederek, şunları kaydetti: 

"Bizim de elimizdeki bilgilere göre, rejimin elinde halen bu kapasite var. Kimyasal silah kullanma kapasitesi var. Daha önce rejim 2013'te kimyasal silah kullandıktan sonra uluslararası örgütlerin çabası olmuştu kimyasal silahların Suriye'den temizlenmesi ve rejimin elindeki tüm kimyasal silahların alınmasıyla ilgili. Öyle görünüyor ki, ya rejim burada yine dürüst davranmadı ve bu kimyasal silahların bir kısmını vermedi ya da daha sonra rejim bunu bir yerden elde etti, birileri verdi. Ya onu destekleyen ülkeler ya da gruplar, terör örgütleri rejimin yanında kim varsa Bunlardan almış olabilir. Bu iki seçenek dışında başka seçenek yok. Ya o zaman vermedi ya da daha sonra bir şekilde bunları elde etti. Bunun tekrar kullanılmasının da engellenmesi gerekiyor. Esed rejimi gitmediği sürece tüm riskler var olduğu gibi hatta artarak devam eder. Bu da Suriye'nin geleceği için sağlıklı bir durum değil." 

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