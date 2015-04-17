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Dünya

Esad: El Nusra İdlib'i Türkiye'nin desteğiyle ele geçirdi

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İdlib kentinin El Nusra tarafından ele geçirilmesiyle ilgili iddialarda bulundu

17 Nisan 2015 17:15

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İdlib'in El Kaide'nin Suriye kolu terör örgütü El Nusra öncülüğündeki örgütlerin eline geçmesini Türkiye'nin kolaylaştırdığını söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İdlib kentinin El Kaide'nin Suriye kolu terör örgütü Nusra Cephesi ile müttefiklerinin kurduğu "Fetih Ordusu" tarafından ele geçirilmesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Sol Haber Portalı'nın yayımladığı habere göre, İsveç gazetesi Expressen'e konuşan Esad, Türk ordusunun lojistik ve askeri desteğinin İdlib'in düşmesindeki temel faktör olduğunu söyledi.

Esad, Türkiye'nin askeri ve lojistik desteğinin yanı sıra, Katar ve Suudi Arabistan'dan da para desteği geldiğini söyledi. Reuters'in ulaştığı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise, Esad'ın iddialarını "temelsiz" olarak nitelendirerek reddetti.

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