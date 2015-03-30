Esad: Erdoğan, Müslüman Kardeşler fanatiği

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Müslüman Kardeşler fanatiği" olduğunu iddia etti.

CBS televizyonundan Charlies Rose'a verdiği mülakatta Esad, "Erdoğan, siyasi megalomaniden muzdarip biri. 21'inci yüzyılın yeni döneminin sultanı olacağını düşünüyor" dedi.

Esad, Rose'un "Erdoğan'ın istese sınır geçişlerini durdurabileceğini mi müşünüyorsunuz" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Evet, kesinlikle. Sadece Suriye'ye gelen teröristleri görmezden gelmiyor. Lojisitik ve askeri olarak onları destekliyor da. Doğrudan. Günlük olarak."





Operasyonlardan sonra IŞİD daha da büyüdü





Rose'un "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD'e yönelik operasyonularının Şam rejimine ne kadar fayda sağladığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Esad, bölgesel bazı yararları olduğunu ifade ederek "IŞİD, koalisyon güçlerinin operasyonlarının başından bu yana daha da büyüdü. Her ay örgüte Suriye'den bin kişi katılıyor. Irak ve Libya'da IŞİD'e büyüyor" diye konuştu.



Röportajda Suudi Arabistan'ı suçlayan Esad, IŞİD'in, bu ülkenin siyasi sistemi ile Vahhabi ideolojisinin birleşmesinden beslendiğini öne sürdü.

Klorin gazı ve varil bombası iddiaları





Esad, Suriye ordusunun klorin gazı ve varil bombaları kullandığı iddialarının sorulması üzerine de "Klorin gazı kullanıldığı iddiaları Suriye'ye karşı art niyetli bir propaganda. Klorin askeri bir gaz değil her yerden satın alabilirsiniz ve etkili bir silah da değil" ifadesini kullandı. Varil bombası iddialarına ilişkin ise "Varil bombası diye adlandırılan bir şey yok. Bombalarımız var ve tüm bombalar öldürmek için" dedi.



Esad, ABD ile görüşme konusundaki sorular üzerine de "Biz her zaman görüşmeye açığız. Hiç kapıları kapatmayız. Görüşme için onların hazır olması gerekir" yorumunu yaptı.