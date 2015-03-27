Esad: ABD ile diyaloğa hazırız

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Amerikan CBS kanalına konuştu. Esad, ABD’yle diyaloga hazır olduklarını söyledi.

Oluşacak diyalogun “karşılıklı saygıya dayanması” gerektiğini söyleyen Esad, ABD’yle doğrudan bir bağlantıları olmadığını belirtti. Charlie Rose’un sunduğu “60 Minutes” adlı programda konuşan Suriyeli lider, “Prensip olarak, Suriye’de tüm diyalogların pozitif olduğunu düşünüyoruz” dedi.

'Egemenliğe baskı yapılmayan diyaloğa hazırız'

“Üçüncü taraflar aracılığıyla belirli fikirler aktarılıyor, ancak bu ciddi bir diyalog sayılamaz” diyen Esad, “ABD de dahil olmak üzere kiminle olursa olsun, karşılıklı saygıya dayanan, Suriye’nin egemenliğine baskı yapılmadığı diyaloga açığız” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Eninde sonunda Esad’la müzakere etmemiz gerekir” demişti.