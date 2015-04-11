'Esad rejiminin, Türkiye'ye karşı eğittiği 2400 mahkûm serbest'

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Şam yönetiminin 7 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye’ye yönelik yeni eylem planıyla ilgili özel bir yazıyı geçen şubat sonunda İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği belirlendi. MİT’in, adi suçlardan tutukluyken serbest bırakılan 2 bin 400 mahkûmun eylem için Türkiye’ye gelebilecekleri uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

Tolga Şardan’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, MİT Müsteşarlığı, geçen şubatın son günlerinde İçişleri Bakanlığı’na bir yazı göndererek Şam yönetiminin Türkiye’ye yönelik yeni eylem planına ilişkin bilgileri açıkladı.

Yazıda, “Şam yönetiminin, Türkiye’de provakatif eylemler gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla adi suçlardan tutuklu yaklaşık 5 bin mahkûma Şam, Lazkiye ve Tartus’ta eğitim verdiği ve bu tutuklulardan 2 bin 400’ünün Şam’daki Adra Hapishanesi’nden şubat ayı içinde salıverildikleri” iddiasına yer verildi.

12 il hedefte

Yazıda ayrıca; tutuklu ve mahkumlara verilen eğitimler sonrasında bu kişilerin Cilvegözü ve Öncüpınar Sınır Kapıları ile Beyrut üzerinden İstanbul ve Mersin’e gelerek İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, ve İskenderun’un da aralarında bulunduğu 12 farklı yere gitmelerinin planlandığı açıklandı.

Aynı yazıda, mahkûmlar arasında Mukaveme Suriye Örgütü bağlantılı kişilerin de yer aldığı, bu kişilerin söz konusu provakatif eylemlerde Türkiye’deki Suriyelileri de kullanmaya çalışacağı, Türkiye’ye gitmelerine rağmen verilen görevi yerine getirmeyenlerin Suriye’deki yakınlarına Şam yönetimince zarar verileceği yönünde tehdit edilecekleri vurgulandı.

Gelen suçlularda artış var

Yazıdaki bir diğer önemli bilgiye göre son dönemde Suriye’de adi suç geçmişi olan kişilerin Türkiye’ye yönelik seyahatlerinde bir artış görüldü ancak bu kişilerin yasal pasaport kullanmaları nedeniyle Türkiye’ye girişleri engellenemedi. MİT’in bu önemli yazısı üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçerek, adı geçen valilikler başta olmak üzere tüm kentlerdeki valiliklere gelişmeler hakkında bilgi verdi. Valilikler de gerekli güvenlik önlemlerini almaya başladı.