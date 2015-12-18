Esad, Batı'yı ti'ye aldı: Bavulumu toplamıştım, izin verdikleri için artık kalabilirim

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ve Suudları işaret edip "Teröristlere yardım kesildiği taktirde krizi 1 yıldan daha kısa bir süre içinde çözebileceğini" ileri sürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Uluslararası Suriye görüşmelerinin New York ayağı bugün başlarken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkesindeki krizin 1 yıldan az bir süre içinde bitirilebileceğini ama rejim değişikliği çabalarının ve Türkiye'yle Suudi Arabistan'ın başını çektiği ‘sorumlu ülkelerin’ gerekli tedbirleri almamasının bu işi uzatacağını söyledi. Esad, bazı Batılı liderleri ise ‘Esad’ın hemen gitmesine gerek yok’ şeklindeki sözlerini ti'ye aldı. Esad, "Bavulumu toplamıştım, ülkeden ayrılmak zorundaydım ama (izin verdikleri için) artık kalabilirim. Onların ne söylediğini hiçbir zaman umursamadık" diye konuştu.

Hollanda kanalı NPO2’ye konuşan Esad, Batı’nın Suriye’deki kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını ve asıl sorunun devlet başkanı olduğuna, bu sebeple gitmesi gerektiğine inandırmaya çalıştıklarını vurguladı. Esad, Avrupalı yetkililerin Suriye’deki sorunu gerçekten istiyorlarsa ‘kilisede veya camidekilere benzer vaazlar vermeyi bırakması gerektiğinin altını çizdi.

"Türkiye ve Arabistan teröristlere yardımda iki kilit ülke"

“Türkiye üzerinden terörist, para, silah ve lojistik akışını durdurmaya çalışmalılar” diyen Esad, gazetecinin “Yani Türkiye burada kilit rolde mi?” sorusuna “Elbette. Lojistik kilit. Suudi Arabistan da para ve ideoloji açısından diğer bir kilit ülke" yanıtını verdi.

"Suriye krizi 1 yıldan daha kısa bir süre içinde biter"

Diğer taraftan Esad 'sorumlu ülkelerin' yabancı terörist akışı ve lojistik desteğini kesmesi halinde krizi 1 yıldan daha kısa bir süre içinde bitmesi garantisi verdi.

Suriye’ye destek veren tek iki ülke olan Rusya ve İran dışında kimsenin Suriye krizini siyasi yollarla çözmeye hazır olmadığını kaydeden Esad, “Hala teröristleri destekliyorlar. Çünkü bulacakları çözümün –ki buna siyasi çözüm diyorlar- rejim değişikliğiyle sonlanmasını istiyorlar. Bu yüzden kriz daha da uzayacak” diye konuştu. Esad, terörle mücadelenin 11 Eylül veya Paris saldırılarından sonra olduğu gibi belli bir olay karşısında verilen bir tepki değil sürdürülebilir bir prensip olması gerektiğini vurguladı.

"Bavulumu toplamıştım, izin verdikleri için artık kalabilirim"

Öte yandan Esad ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin “Esad’ın hemen gitmesine gerek yok, rejim değişikliği amacında değiliz” yönündeki lafları ve Fransa’nın bile tutum değiştirdiğinin hatırlatılması üzerine alaycı ifadeler kullandı: “Böyle söyledikleri için teşekkür ederim. Bavulumu toplamıştım, ülkeden ayrılmak zorundaydım ama (izin verdikleri için) artık kalabilirim. Onların ne söylediğini hiçbir zaman umursamadık. 4 yıldır aynı şeyi söylüyorlar. Değişen bir şey oldu mu? Hayır.” Kendi kaderine karar verecek tek karar merciinin Suriye halkı olduğunu yineleyen Esad, "Suriyelinin teki çıkıp da 'Hollanda Başbakanı görevden uzaklaştırılmalı' dese, Hollanda halkı bunu kabul eder mi?" eleştirisi yaptı.

"Cihatçıları neden Avrupa’da tuttunuz?"

Bu arada Esad, Avrupa’daki yüzlerce kişinin ‘cihat için’ Suriye’ye akın etmesine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: “Burada sorulması gereken soru şu: Onları Avrupa’da neden tuttunuz? Buraya gelirler. Bu normal. Kaos ortamı hakim, Suriye Avrupa, Türkiye, Suudi Arabistan gibi ülkeler yüzünden terörist yuvası haline gelmiş… Haliyle tüm dünyadan teröristlerin buraya geliyor olması normal. Asıl soru şu: Onları neden Avrupa’da tuttunuz? Terörle gerçekten mücadele etmediniz.”

Esad, gazetecinin “Avrupa bu kişilerle ilgili nerede hata yaptı?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “İki şey var. Birincisi Avrupa hükümetleri bu insanları toplumlarına entegre etme görevlerinin yerine getirmedi. Gettolarda yaşadılar. Gettoda yaşarsanız, aşırıcı olursunuz.

İkincisi de şu: Birçok Avrupa yetkilisi petrolden gelen para için değerlerini sattı. Vahabi Suud kurumlarının parasını alıp bu karanlık ve aşırıcı ideolojinin Avrupa’ya götürülmesine izin verdiler. Bu yüzden siz bize terörist ihraç ediyorsunuz. Biz size ihraç etmiyoruz. Cihatçılar Suriye’ye geliyorlar, ardından Avrupa’ya geri dönüyorlar. Paris saldırılarının 3 zanlısı da Avrupa’da yaşamış. Suriye’de değil.”