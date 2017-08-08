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Çevre

Erzurum'daki orman yangını 3 gündür devam ediyor

Oltu Belediyesi halktan yardım istedi

08 Ağustos 2017 16:13

Erzurum'un Oltu İlçesi'ne bağlı Yukarı Çamlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 3 gün önce çıkan yangın hala söndürelemedi. Oltu Belediyesi halktan yardım istedi.

Oltu İlçesi'ne bağlı Yukarı Çamlı Mahallesi'ndeki sarı çam ağaçlarının bulunduğu ormanda 5 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında başladı. Oltu'ya 35 kilometre uzaklıktaki alevler hızla ilerlerken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 70 kişilik ekibin söndürmeye çalıştığı yangın engebeli bölgede devam ediyor.

"Rüzgar alevleri yeniden tetikliyor"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında Erzurum Orman İşletme Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı'dan bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini belirten Bıyıklı, "Can emniyetini dikkate alarak yangınla mücadele ediyoruz. Arazide yol olmadığı için geceden iş makineleri ile yollar açıldı. Saha büyük ve yangını kısmen de olsa kontrol altına alabiliyoruz. Ama rüzgar alevleri yeniden tetikliyor. Ekiplerimizin can güvenliğini de gözeterek, belli noktalarda bekleyerek yangını kontrol altına alacağız" dedi.

Bu sabah Oltu Belediyesi tarafından anons yapılarak, yangının söndürülmesi için halktan yardım istendi. 

 

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