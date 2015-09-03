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Yaşam

Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı

03 Eylül 2015 09:54

Erzincan'dan Van istikametine giden Erdal Ersevinç yönetimindeki yolcu otobüsü, Erzurum-Aşkale karayolunun 25'inci kilometresinde İspir ilçesi yol ayırımında virajı alamayarak şarampole devrildi. Olayda 22 kişi yaralandı.

Kazada sürücü Ersevinç ile otobüste bulunan Fahrettin Boz, Fatih Ekmen, Osman Ekmen, Nuran Kümek, Kasım Güler, Onur Baydar, Sezai Eraslan, İsmail Eraslan, Ömer Nurduhan, Vedat Ahi, Hüseyin Doğru, Erhan Doğru, Engin Doğru, Fetullah Dursun, Eyüp Kılıç, Osman Aktaş, Serkan Hasar, Yusuf Altan, Muhyettin Direk, Ayşegül Pirinççi ve Suat Kaya yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği kazada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) otobüste sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu çıkardı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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