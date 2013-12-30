Erzurum'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı

Erzurum'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Bir kişi öldü, çoğu öğrenci 27 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kahramanlar Mahallesi'nden Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Toki Şehit Jandarma Er İbrahim Aşıkoğlu İlkokulu'na öğrenci taşıyan Recep Demir yönetimindeki minibüs, Erzurum Çevre yolu Ilıca Kavşağı'nda Rahmi Turgut yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Kazada ilk belirlemelere göre sürücüler Turgut ve Demir ile kimlikleri henüz belirlenemeyen çoğu öğrenci toplam 27 kişi yaralandı. Minibüste bulunan 19 yaşındaki Abdullah Doğan ise olay yerinde hayatını kaybetti.



Bölgeye 10 kişilik sivil savunma ekibi ile ambulanslar sevk edildi.