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Yaşam

Erzurum'da Süper Lig sevinci pandemiyi unutturdu

18 Temmuz 2020 22:30

TFF 1. Lig’in 34. haftasında Erzurumspor, evinde Ümraniyespor’u 4-1 yenerek, Süper Lig’e yükseldi. Maçı dev ekranda izleyen Erzurumlu taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile büyük bir sevinç yaşadılar. Sevinç gösterilerinde salgına karşı önlem almadığı belirlenen bazı yurttaşlara, Sağlık Bakanı Koca, "Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum" sözleriyle seslendi.

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