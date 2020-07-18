Erzurum'da Süper Lig sevinci pandemiyi unutturdu

TFF 1. Lig’in 34. haftasında Erzurumspor, evinde Ümraniyespor’u 4-1 yenerek, Süper Lig’e yükseldi. Maçı dev ekranda izleyen Erzurumlu taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile büyük bir sevinç yaşadılar. Sevinç gösterilerinde salgına karşı önlem almadığı belirlenen bazı yurttaşlara, Sağlık Bakanı Koca, "Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum" sözleriyle seslendi.

Galibiyetin ardından Havuzbaşı Kent Meydanı’nda maçı dev ekranda izleyen Erzurumsporlu taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile büyük coşku yaşadı. Onbinlerce taraftar tezahüratlarla Havuzbaşı Kent meydanından meşalelerle Cumhuriyet Caddesi’ne yürüyerek galibiyeti doyasıya kutladı. Salgını hiçe sayan görüntülere tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın" dedi. TIKLAYIN - Erzurumspor yeniden Süper Lig'de!