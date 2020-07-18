Erzurumspor yeniden Süper Lig'de!

TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi. Erzurumspor, Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu

Geçtiğimiz sezon küme düşen Erzurum ekibi, 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında evinde Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden BB Erzurumspor, 62 puanla 2. sırayı aldı ve Süper Lig'e geri döndü.

Kazım Karabekir Stadı'nda BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 7. ve 81. dakikalarda Emrah Başsan,30. dakikada penaltıdan Hamroun ve 88. dakikada Sissoko'dan geldi. Ümraniye'nin tek sayısını ise 56. dakikada Muhammed kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor, böylece 1 yıllık aranın ardından tekrar en üst lige adımını atmış oldu.