Erzurum'da iki belediye başkanı BBP'den istifa etti

1 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) Erzurum Tortum Belediye Başkanı seçilen Muammer Yiğider ile Oltu Belediye Başkanı seçilen Necmettin Taşcı, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Muammer Yiğider, 23 Temmuz Perşembe günü partisinden istifa ettiğini belirterek "Kendi istek ve arzumla BBP'den istifa ettim. Bir süre bağımsız belediye başkanı olarak görevime devam edeceğim. Ancak bugün basında yer alan haberlerde sanki BBP bizim ilişiğimizi kesmiş gibi lanse edilerek haber yapılması bizi üzmüştür" dedi.

İlçeye ve halka hizmet için aday olduğunu söyleyen Yiğider, aynı düşünceyle sürdüreceğini ifade etti. Yiğider, görev süresince kendilerini yalnız bırakmadıkları için BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve BBP Erzurum İl Başkanı Yener Gözütok ile parti yönetimine teşekkür etti.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı da Yiğider ile aynı gün partisinden ayrıldığını söyledi.

Kendi istek ve arzuları doğrultusunda istifa ettiğini anlatan Taşcı, "Derdimiz halkımıza hizmet, bu millet hizmete susamış, bunları gerçekleştireceğiz. Kimsenin etkisiyle değil, kendi istediğimizle kararlaştırdık ve istifamızı verdik. Vatana, millete ve kuzey ilçelerine hayırlı olsun" diye konuştu.