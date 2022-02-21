Erzurum'da çoğunluğu AKP ve MHP'lilerden oluşan 400 kişi İyi Parti'ye geçti

Erzurum'da çoğunluğu daha önce AKP ve MHP’ye üye olan 400 kişi, İyi Parti'ye katıldı. Katılımcılar il başkanlığı binasına sığmayınca tören sokağa taştı.

Sözcü gazetesinden Orhan Bozkurt’un haberine göre, İyi Parti Erzurum İl Başkanlığında düzenlenen törenle çoğunluğu önceden AKP ve MHP’li olan çeşitli partilerden 400 kişi partiye katıldı. İyi Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen törene katılım beklenenin üstünde olduğu için tören binadan sokağa taştı. İyi Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, 400 kişiyi tek tek kutlayarak rozetlerini taktı.

Tören sırasında konuşma yapan Kırkpınar üyelik çalışmalarının bundan sonrada devam edeceğine belirtti.

Kırkpınar, “Üye sayımız her gün artıyor. Bugün 400 kişilik bir katılım oldu, önümüzdeki günlerde toplu katılımlar artarak devam edecek. Biz tüm teşkilatlarımızla birlikte sürekli halkın içindeyiz. İnsanlarımız samimiyetimize inandıkları için partimize teveccüh çok fazla” diye konuştu.