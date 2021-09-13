Erzurum Belediye Başkanı'ndan küfür savunması: Ağır tahrik vardı

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen , canlı yayında küfretmesine ilişkin İyi Partili Melih Kırkpınar 'ı suçlayarak, "Ağır tahrik vardı. Söylenen ifade muhatabıma yönelik değildir" savunmasını yaptı.

AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'a canlı yayında hakaret edip küfretmesine ilişkin, "Program konuğunun haksız ithamları ve ağır tahriki sebep olmuş olsa bile, söylenen ifade muhatabıma yönelik değildir" açıklamasında bulundu.

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Mehmet Sekmen, dün Erzurum'un yerel televizyon kanalı ERK Haber'deki bir canlı yayında kendisini eleştiren İyi Partili Kırkpınar'a, programa telefonla bağlanarak küfretmişti.

AKP'li Sekmen, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada tavrını şu sözlerle savundu:

"İnternet haber kanalındaki canlı yayın sırasında asla tasvip etmeyeceğim sözlerin ağzımdan çıkmasına program konuğunun haksız ithamları ve ağır tahriki sebep olmuş olsa bile, söylenen ifade muhatabıma yönelik değildir."