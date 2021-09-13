AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı, İyi Parti İl Başkanı’na canlı yayında 'p*zevenk' dedi!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bir televizyon programına telefon bağlandı. Programa konuk olan Erzurum İyi Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar ile tartışma yaşayan Sekmen, tansiyonun yükseldiği bir anda küfür etti. Sunucunun araya girmesiyle susan Sekmen daha sonra "Hayırlı akşamlar" diyerek bağlantıyı sonlandırdı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sinan Özçaylak'ın sunduğu bir televizyon programına telefon bağlantısı ile katıldı.

Programın stüdyodaki konuğu İyi Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar ile Sekmen arasında tartışma başladı. Kırkpınar "Haddini bil haddini, adam gibi konuş" derken, Sekmen, "Belediyecilikten ne anlar bu adam? Ben 63 yaşındayım, 50 senemi verdim. 13 yaşımdan beri uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

İyi Partili ismin "Biliyoruz Kartal'dan sizin neler yaptığınızı" demesi ile tansiyonun arttı, bir ara sinirlerine hakim olamayan Sekmen, bu anlarda Kırkpınar'a "P*zevenk" dedi. Sunucunun araya girmesi sonrasında Sekmen "Hayırlı akşamlar" diyerek bağlantıyı sonlandırdı.