Erzincan'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için 'toz taşınımı' uyarısının ardından Erzincan'da gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağışı etkili oldu. Araçları çamurla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.

Afrika'dan gelen çöl tozları uyarıların dozunu artırırken mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan uzmanlar, evdeyken de kapı ve pencerelerin mümkün olduğunca kapalı kalmasını, tozlar sebebiyle önümüzdeki günlerin özellikle kronik nefes rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlikeli olabileceğini belirtmişti.

Erzincan'da da taşınan tozlar yağmurla birlikte çamur olarak yağınca araçları çamura bürünen sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu. Sabah araçlarının üzerinin çamurdan kirlendiğini gören vatandaşlar oto yıkamacılara koşarken oto yıkamacılar ve benzinliklerde araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler gün içerisinde tekrardan yağış olabileceğini ama buna rağmen de çamurla kapanan araçlarını yıkamaya getirdiğini aktardı.

Aracını yıkamak için sıra bekleyen vatandaşlar arabaların çamura bulandığını görünce hemen yıkamacılara koştuklarını belirterek, "Uyarılar yapılıyordu. Haberlerde görüyorduk. Arabamızı yıkatmaya geldik. Ufak bir kuyruk var ama temizlik imandandır dedik bekliyoruz" dedi. (İHA)