ERÜ'nün gurur günü

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KAYSERİ, (DHA) - AKADEMİK çevrelerce 'Bilim Oscarları' olarak adlandırılan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2017’ listesi yayınlandı

17 Kasım 2017 20:13

KAYSERİ, (DHA) - AKADEMİK çevrelerce \'Bilim Oscarları\' olarak adlandırılan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2017’ listesi yayınlandı. Türkiye’den 10 akademisyenin girdiği listede, Erciyes Üniversitesi’nden iki akademisyen yer aldı.
Fen ve sosyal bilimlerde dünyada önde gelen bilim insanlarını tanıtan ve yıllık olarak yenilenen dünyanın en etkili bilim adamları listesine, 2017 yılında 900 kurumdan 21 farklı bilim alanından 3 bin 500 bilim insanı girme başarısı gösterdi. 130 bin makalenin değerlendirilmeye alındığı sıralamada, dünyada bilim insanlarınca en önemli veri tabanlarından kabul edilen web of science daki fen ve sosyal bilimler alanlarında bulunan ve önemli dergilerde yayınlanmış yüksek atıflı yayınlar ile etkileri dikkate alındı.
Bilim insanlarının yayınladıkları makalelere bakılarak Thomson Reuters tarafından belirlenen listeye, Türkiye’de 9 farklı üniversiteden 10 bilim adamı girme başarısı gösterdi. Listeye giren 10 bilim adamından ikisi olan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa ile Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, büyük bir başarıya imza atmış oldu.

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