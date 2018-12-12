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Eğitim

ERÜ'de Evlilik Okulu semineri

KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu seminerine katılan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof

12 Aralık 2018 14:16

KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu seminerine katılan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Akyürek, \'Ailede değerler eğitimi\' konusunu anlattı.
Sabancı Kültür Sitesi’ndeki etkinlikte Prof. Dr. Süleyman Akyürek, ailenin işlevleri hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Akyürek, \"Bakıyoruz insanlar evleniyor. Çiftler bir araya geliyorlar. Ama muhabbet, saygı, bir müddet sonra bitiyor. Kavga ve boşanmalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla nasıl bir aile oluşturmak istiyoruz, hangi değerleri vermek istiyoruz. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

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