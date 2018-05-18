ERÜ yarışmaya en çok başvuran yapan 2'nci üniversite oldu

KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi, Türkiye Saniyici ve İşadamları Derneği\'nin (TUSİAD) \'Bu Gençlikte İŞ Var\' yarışmasına en fazla başvurunun yapıldığı ikinci üniversite oldu.

Bu Gençlikte İŞ Var\' yarışmasına bu yıl Türkiye genelinde 74 ilden ve 161 üniversiteden bin 621 iş fikriyle 4 bin 268 genç başvurdu. Erciyes Üniversitesi yarışmaya en çok başvuru yapan 2\'nci üniversite oldu.

Jüriliğini TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak Masası Lideri Murat Özyeğin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan-Coqui ve yarışmanın ana sponsoru BASF Türkiye Genel Müdürü Rami Atikoğlu’nun üstlendiği yarışmanın finaline 5 ekip kaldı. Yarışmada sırasıyla ön eleme, eğitim kampı, TÜSİAD rehberleriyle çalışma ve yarı final etaplarını geçen bu 5 ekip arasından üçüncülüğü Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nden \'Bkare\' ekibi aldı. Gıdaları mikrofilm teknolojisi ile kaplayarak küflenme sorununa karşı geliştirdikleri doğal çözümle 25 bin liralık 3\'ncülük ödülünü kazanan, \'Bkare\' ekibi önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Erciyes Üniversitesi’nin elde ettiği bu başarıyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, “Ülkemizin gelecekteki refah seviyesini gençlerimizin belirleyeceği yadsınamaz bir gerçektir. Genç girişimciliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması adına hem Erciyes Üniversitesi, hem de Erciyes Teknopark olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmekteyiz. Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde yeni girişimcilerin yetişmesi adına önemli çalışmalar yapılmaktadır. Girişimcilik konusunda farkındalığı artırma adına yaptığımız çalışmalar, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var yarışmasında tüm Türkiye’de en çok başvuru yapan ikinci üniversite olmamızla meyvesini vermeye başlamıştır\" dedi.

FOTOĞRAFLI