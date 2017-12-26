ERÜ, milli viral enfeksiyon aşıları geliştirecek

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.Dr. Muhammet Güven, Aşı Üretim Merkezinde \'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi\' (KKKA) hastalığına karşı ürettikleri aşıdan sonra, milli viral enfeksiyonlar için de aşı geliştireceklerini söyledi. Rektör Prof.Dr. Güven yeni merkez binası için Kalkınma Bakanlığın\'dan 35 milyon, üniversite bünyesinden de 1 milyon 600 bin TL olmak üzere 36 bin 600 TL\'lik harcama yapılacağını açıkladı.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Sağlık ile Kalkınma Bakanlığı\'nın katkı ve desteğiyle ile aşı üretimi için üniversite kampusunda büyük bir merkez kurma çalışmalarına başladıklarını anlattı. Profr.Dr. Güven, \"Kalkınma Bakanlığı\'nın Yaklaşık 35 milyon TL ve Erciyes Üniversitesi\'nin , 1 milyon 600 bin TL katkılarıyla aşı üretim merkezimizi başka bir alana taşıyacağız. Yeni kuracağımız aşı merkezinde viral enfeksiyonlara karşı da aşı geliştirerek, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracağız.\"

\'MİLLİ AŞILAR GELİŞTİRİLECEK\'

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, KKKA hastalığına karşı dünyada ilk defa üniversite tarafından geliştirilen aşının son iki aşaması kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Faz2 ve Faz3 çalışmaları tamamlandığında aşının ticarileşmesi işlemine geçilecek. Biz aşı üretim merkezimizde sadece KKKA hastalığına karşı değil, tüm viral enfeksiyonlar için yerli aşımızı üretmeye çalışacağız. KKKA hastalığına karşı koruyucu aşı için arkadaşlarımız uzun yıllardır çalışıyorlardı. 4 yıl önce onlara destek vermek amacıyla bir aşı geliştirme merkezi kurduk. Burada, Seviye2 ve Seviye3 güvenlik laboratuvarları var. Üniversiteler arasında ilk akredite Seviye 3 laboratuvarı da Erciyes Üniversitesi’nde kuruldu. Arkadaşlarımız TÜBİTAK projesi kapsamında bu konuda çalışmaya başladılar. Daha sonra aşı geliştirildi ve aşının hayvan deneyleri başarılı oldu. Sonraki aşaması ise, insan çalışmalarıydı. Faz1 çalışmasına da 2016 yılında başlayıp 2017 Nisan ayında tamamlandı. Yaklaşık 52 gönüllüde denemeyapıldı.. Sonuç başarılı oldu. Aşının önemli bir yan etkisi olmadığı görüldü. Aşının bundan sonraki aşaması Faz2 ve Faz3 çalışmaları olacak. Ondan sonra da aşının ticarileşmesi ve seri üretimi gerçekleşecek.\"

Sağlık Bakanlığı\'nın desteği ve Kalkınma Bakanlığı\'nın katkıları ile aşı üretimi için üniversite kampusu alanında büyük bir merkez kurma çalışmalarına başladıklarını kaydeden Rektör Prof.Dr. Güven, şunları söyledi:

\"Yeni kuracağımız aşı merkezinde sadece KKKA değil, tüm viral enfeksiyonlar için aşı geliştirmeye çalışacağız. Çünkü aşı stratejik bir olay. Ekonomik anlamda da aşı için dışarı büyük paralar gidiyor. Türkiye gibi büyük, hızla gelişmekte olan ve dünyanın sayılı ekonomilerinden birisi haline gelmeye başlayan bir ülkenin aşısını da kendi üretmesi lazım. Yeni kuracağımız aşı üretim merkezinde diğer viral enfeksiyonlar için de milli aşılarımızı üreteceğiz.\"

KKKA AŞISINDA TÜRKİYE DÜNYADA ÖNDE

KKKA aşısının yürütücüsü ERÜ Tıp Fakültesi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de, şunları söyledi:

“Faz1 çalışmalarının zaten en önemli noktası aşının güvenli olup olması ile ilgiliydi. Denemelerde hiçbir ciddi yan etki gözükmedi ve bir yıl kadar gönüllü insanlar takip edildi. Sadece diğer aşılarda olduğu gibi enjeksiyon yerinde hafif kızarıklık, ya da ağrı dışında ciddi bir yan etki olmadı Bu önemli aşamayı geçtik. Bir diğer önemli nokta Faz1 çalışmalarında 52 gönüllünün hepsinde antikor yanıtı ve koruyucu antikor yanıtı aldık. Bu da oldukça güzel bir gelişme. Artık Faz2 ve Faz3’e hazırız diye düşünüyorum. Faz2 ve Faz3 için yeni bir merkez kuruluyor. Oldukça geniş donanımlı pilot üretim merkezi kuruluyor. Yeni aşı üretim merkezinde Faz2 ve Faz3’ü gerçekleştirdikten sonra, diğer viral aşılar içinde bir model oluşturacağız. Aynı zamanda bu konuda yetişmiş insan gücüne de ciddi anlamda katkıda bulunacağız. Aşı çalışmalarında çok ciddi çalışan gelişmiş ülkeler söz konusu, ama KKKA özelinde biz dünyadan öndeyiz.\"