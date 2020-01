Ertuğrul Özkök'ten Salih Tuna'ya: Evet, Fehmi Koru'ya yapılan teklifi Aydın Doğan bana yapsaydı, tatile giderdim

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Fehmi Koru'nun "Habertürk'ün Genel Yayın Yönetmeni, bana 'Buradaki odanız kalsın, maaşınızı almaya devam edin ama yazmayın' dedi" ifadesiyle ilgili olarak "Aynı teklifi Aydın Doğan Ertuğrul Özkök'e yapsa hiç sanmam ki, 'Bu dediklerinize sahip olma durumunda olamam' desin. Anında tatillere akardı" diyen Salih Tuna'ya yanıt verdi. Özkök, "Karşı mahalledeki arkadaş beni iyi tanıyormuş, doğru söylemiş. Çünkü şu an için benim ne “dindar ve kindar nesil yetiştirmek” gibi ceberut bir ihtirasım var. Ne de onun gibi sırtımı dayayacağım kapı gibi bir iktidar" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, "Bir kindar nesilden kalan son kare" başlığıyla yayımlanan (22 Haziran 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün Fehmi Koru’nun yazısından söz etmiştim.



Çok sayıda okur, yazının yayınlandığı sitenin adresini öğrenmek istedi.



“Fehmikoru.com”.



Türkiye’de bloglarda, şahsi sitelerde, haber sitelerinde güçlü bir damar oluşmaya başladı.



“Zamanın ruhu...” kavramını yeniden konuşmaya başlama saati geldi gibi...

Fehmi Koru'ya yapılan teklif bana yapılsaydı

Karşı mahallenin bir yazarı diyor ki:



“Fehmi Koru’ya yapılan teklifi Aydın Doğan, Ertuğrul Özkök’e yapsaydı o anında tatillere akardı...”



HaberTürk’ün genel yayın yönetmeni Fehmi Koru’ya “Yazıları bırak ama maaşın ve odan devam etsin” demiş.



Karşı mahalledeki arkadaş beni iyi tanıyormuş, doğru söylemiş...



Çünkü şu an için benim ne “dindar ve kindar nesil yetiştirmek” gibi ceberut bir ihtirasım var...



Ne de onun gibi sırtımı dayayacağım kapı gibi bir iktidar...



Peki senin istediğin hiç mi bir şey yok be adam diye sorarsanız..



Var tabii...



Kapı gibi bir yaşama tutkum...



69 yıldır harika bir zevk aldığım hayat tarzım...



Dostluklarım...



Gezip görme, yaşama ihtirasım...



Eh biri çıkıp onu finanse ederse...



Ne deseydim yani...





