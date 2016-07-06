Ertuğrul Özkök'ten eski Taraf yazarına: Susun artık, sizden beklediğimiz sadece biraz utanmanız

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, eski Taraf yazarı Roni Margulies'in Özgür Düşünce'de yer alan "Bütün Ergenekoncular, bütün Balyozcular, bütün darbeciler şu anda serbest. Hükümet tarafından serbest bırakıldılar. Ellerini kollarını sallaya sallaya geziniyorlar. Ben sizi temin ederim ki, bir araya gelip hükümete karşı darbe planı yapıyorlardır. Yapabilirler mi, yapamazlar mı, bu başka mesele, ama planladıklarından kuşkum yok" ifadesini eleştirdi. Özkök, "Herkes onların gözünde darbeciydi. Bir tek onlar tertemiz, pirüpaktı. Hayır kardeşim, sizdiniz kötü olan. Bu kafa yolu açtı onca kumpasa, onca zulme. Susun artık. Artık sizden beklediğimiz sadece biraz utanmanız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen Suriyeliler var, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'mızın attığı adımlar var. Ellerinden geleni bakanlığımız oluşturduğu bir ofisle takip etmek suretiyle bu kardeşlerimize vatandaşlık imkanını vereceğiz" ifadesine tepki gösteren Özkök ayrıca, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yıllar önce 'İstanbul'a vize koyalım' demişti. Ortalık birbirine girmişti. Günlerce tartışmıştık. İstanbul’un kapılarını Türklere kapatma teklifi yapan insan şimdi '2.5 milyon Suriyeliye Türkiye’nin vatandaşlık kapılarını açacağını' söylüyor" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, "İstanbul'a vize koymayı daha çok tartışmıştık" başlığıyla yayımlanan (6 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yıllar önce "İstanbul'a vize koyalım" demişti...

Ortalık birbirine girmişti...

Günlerce tartışmıştık...

***

İstanbul’un kapılarını Türklere kapatma teklifi yapan insan şimdi “2.5 milyon Suriyeliye Türkiye’nin vatandaşlık kapılarını açacağını” söylüyor...

Tıs yok...

***

Bu kadar mı önemsiz bir mesele bu...

Bu kadar mı bizleri, çocuklarımızı, torunlarımızı, ülkemizi ilgilendirmiyor...

***

Araştırmalar, halkın yüzde 70’inin Suriye politikasını yanlış bulduğunu ortaya koyuyor...

Onun en ağır sonucu olan 2.5 milyon Suriyeli konusunda halk ne düşünüyor diye merak eden yok...

Ama bilin ki vatandaş evinde konuşuyor...

***

Öyleyse medya niye konuşmuyor...

Eskiden daha mı demokrattık...

Daha mı cesurduk...

***

Yoksa...

Şimdi demokrasi yok...

Ve bizler daha mı korkağız...

***

Veya...

Umurumuzda bile değil...

"Bırak bu lagalugayı da, ya "Dolduruşa getirildik" de ya da "Dolduruşa getirdik"

Silivri’de bir insanlık enkazı yatıyor...

İnsanlar yıllarca boş yere yatırılmış...

Altı yaşında kız çocukları kapılarda soyularak aranmış...

İnsanlar intiharlara sürüklenmiş, ölümlere terk edilmiş...

Türk ordusunun şerefli subaylarına atılmadık iftira bırakılmamış...

Donanması denize açılamaz hale getirilmiş...

***

Adamın biri çıkmış hâlâ utanıp arlanmadan “Serbest bırakılanlar darbe hazırlığı yapıyor” diyor...

Üstelik de manşet üçkâğıdı yapıyor.

Manşette kesin ifade:

“Darbe hazırlığı yapıyorlar...”

Yazıya geçiyorsun, “Eminim şu an darbe hazırlığı yapıyorlardır...”

Delil...

Delile ne gerek var ki, arkadaş öyle düşünüyor.

Hem polis, hem savcı, hem de kararı vermiş.

Onun keyfi düşüncesi, kesin hüküm kudretinde...

***

Silivri mezalimi, o kapkara ara dönem işte bu kafadan feyiz aldı...

Herkes onların gözünde darbeciydi...

Bir tek onlar tertemiz, pirüpaktı...

***

Hayır kardeşim...

Sizdiniz kötü olan...

Bu kafa yolu açtı onca kumpasa, onca zulme...

***

Susun artık.

Artık sizden beklediğimiz sadece biraz utanmanız...

Artık sadece “Dolduruşa getirdik” veya “Dolduruşa getirildik” deme hakkınız var...

NOT: Kimdir diye sorarsanız, T24 sitesine konuşmuş. Türkiye’nin en büyük hukuk zulmünü yaratanlara destek veren ekipten biri işte...

*Ertuğrul Özkök, Roni Margiles’in Özgür Düşünce’ye verdiği söyleşinin bir yanlış anlamayla T24’te yayınlandığını yazmıştır.