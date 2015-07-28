Ertuğrul Özkök'ten Erdoğan'a: Troller çekilirse gerçek Aydın Doğan'ı görebilirsiniz; O elini taşın altına koymaya hazır!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, özellikle 7 Haziran seçimi sürecinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadı ile iktidar etkisindeki medyanın Doğan Medya Grubu'nu hedef alan açıklama ve yayınlarıyla gerilen ilişkileri farklı boyuta taşıyabilecek bir çağrı geldi. Özkök, "Sayın Cumhurbaşkanı" diyerek yaptığı çağrısında, son dönemde artan terör olayları ve erken seçim ihtimaline dikkat çekerek, Sizi desteklediğini zanneden ama tam aksini yapan çapsız ve idraksiz trollerler aradan çekilirse gerçek Aydın Doğan'ı görebilirsiniz" dedi. "Aydın Doğan, en az sizin kadar ülkesine âşık bir insandır" diyen Özkök, "En az sizin kadar bu ülkenin değerlerine, demokrasiye inanmış, bu ülkenin huzuru ve barışı için her türlü taşın altına elini sokmaya hazır bir vatanseverdir" ifadelerini kullandı.

Özkök, yazısında "Sayın Cumhurbaşkanı, sizin gerektiğinde herkesi şaşırtabilen siyasi esnekliğinizi ve cesaretinizi biliyoruz. Ona her zamankinden daha çok ihtiyaç var" dedi.

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