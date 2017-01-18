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Medya

Ertuğrul Özkök'ten Emin Çölaşan ve Mehmet Barlas'a: Sakın penisten bahsediyorum sanıp sinirlenmeyin!

"Hükümet bilmeli ki hep birlikte batıyoruz, medyaya vurdukça kendileri de kaybediyor"

18 Ocak 2017 11:32

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Sözcü yazarı Emin Çölaşan ve Sabah yazarı Mehmet Barlas'a yönelik olarak  Aman ha. Sakın, penisten falan bahsediyorum sanıp sinirlenmeyin. Konu şirket büyüklüğü ile ilgili. Dünyadaki dev büyüklükteki 10 şirketin kârı, dünyadaki şirketlerin yüzde 80’inin toplamına eşitmiş. Yani büyüklük önemli. Hem de çok önemli" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Bugün doğan çocuk kaç yıl yaşayacak" başlığıyla (18 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hükümetimiz bilmeli ki hep birlikte batıyoruz

‘Edelman endeksi’ gösteriyor ki:

İncelenen 28 ülkede, hükümetlere, şirketlere ve medyaya olan güvende feci bir düşüş var.

Bu düşüş, 2008’deki ekonomik krizden bile daha dibe inmiş durumda. 

Evet iktidarlar halkın oyunu alıyorlar ama giderek güvenini kaybediyorlar.

Türkiye’de siyasiler bilmeli ki, medyaya vurdukça kendileri de, medya da kaybediyor. Bu arada patronlara ve CEO’lara güvende de büyük düşüş var.

Davos'ta herkesin merak ettiği soru

Amerika’nın yeni başkanı Trump, herhalde bugünlerde “Davos’tan intikamını aldığını” düşünüyordur.


Çünkü Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Prof. Klaus Schwab bugüne kadar onu Davos’a hiç davet etmemiş.

Buradaki dedikodulara göre Prof. Schwab 3 hafta kadar önce seçilmiş başkan Trump’la baş başa bir görüşme yapmış.

Ancak bu görüşmede onu Davos’a davet edip etmediğini Reuters ve Financial Times’ın kulağı delik muhabirleri öğrenemedi.

Trump kendisi yok ama danışmanlarından biri olan Anthony Scaramucci burada.

Dün, medya liderleri toplantısında konuştu ama o kadar çok başvuru vardı ki ben bile salona giremedim. Neyse içeride adamlarım var. Hepsini öğrenirim.

Büyüklüğü önemli değil diyenlere kötü bir haber

Birçok  erkeğin en büyük tesellisi şu cümledir:

“Büyüklüğü önemli değil...”

Bu konu Davos’ta da tartışıldı.

Sonuç...

Maalesef çok önemli... 

Emin Çölaşan kardeşim, Mehmet Barlas Bey... 

Aman ha.... Sakın, penisten falan bahsediyorum sanıp sinirlenmeyin.

Konu şirket büyüklüğü ile ilgili.

Dünyadaki dev büyüklükteki 10 şirketin kârı, dünyadaki şirketlerin yüzde 80’inin toplamına eşitmiş...

Yani büyüklük önemli... Hem de çok önemli...

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